سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17-12-2024

انخفض اليوم سعر غرام الذهب عيار 21 في مصر إلى 3785 جنيها مصريا بناءً على آخر تحديث للسعر العالمي.

فيما يلي سعر غرام (جرام) الذهب الخام اليوم في مصر:

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بالعملات العربية والدولار end of list

البنك المركزي المصري ينشر يومياً سعر صرف الدولار الأميركي وتنشر الشعبة العامة للذهب والمجوهرات المصرية متوسط سعر الذهب في السوق بالعملة المحلية.

ووفق رصد الجزيرة نت للأسعار في السوق، فإن سعر الذهب بالمصنعية في الجمهورية يزيد على سعر تداول الذهب الخام بالسوق العالمي بنحو 0.48%.

وأكد رئيس الشعبة هاني ميلاد في حديث سابق للجزيرة نت بأن معظم تغيرات سعر الذهب في السوق المحلي انعكاس مباشر لسعر الذهب العالمي ولسعر صرف الدولار، مع هامش لعامل العرض والطلب.

وتخضع مصلحة الضرائب المصرية المشغولات الذهبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وتعفى من الضريبة سبائك الذهب الصافي التي تزن أكثر من 100 غرام.

الضريبة تحسب فقط على الفرق بين سعر قطعة الذهب وقيمة الذهب الخام فيها، فعلى سبيل المثال، لو كان سعر القطعة ألف جنيه، وقيمة الذهب الصافي فيها 800 جنيه، فإن الضريبة تحسب على الـ200 جنيه المضافة، وهي بذلك تكون 28 جنيه فقط، أي ما يعادل 2.8% من السعر الكلي للقطعة الذهبية.

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ويقل فرق السعر بين قطعة الذهب وسعر الذهب الخام فيها مع زيادة الوزن كما هو موضح بالنماذج في الرسم البياني أدناه.