مسؤول سعودي لرويترز: استخرجنا الليثيوم من مياه الآبار النفطية

كشف خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، اليوم الثلاثاء، نجاح المملكة في استخراج الليثيوم من عينات محلول ملحي من حقول شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو وتخطط لإطلاق برنامج تجاري تجريبي للاستخراج المباشر قريبا.

وقال خالد المديفر لرويترز إن شركة ليثيوم إنفينيتي، المعروفة أيضا باسم ليهتيك، وهي شركة ناشئة أطلقتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ستقود مشروع الاستخراج بالتعاون مع أرامكو وشركة التعدين العربية السعودية (معادن).

وأضاف "يستخرجون الليثيوم باستخدام تكنولوجيا جديدة طوروها في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ويتحركون بسرعة في هذا الصدد".

وتابع المديفر "يجهزون لمشروع تجاري تجريبي في حقول النفط حتى تُغذي المحاليل الملحية -التي تخرج من الحقول- المشروع التجاري التجريبي باستمرار".

والليثيوم هو مكون رئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية وأجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف الذكية.

وتعتزم شركات نفط أخرى، منها إكسون موبيل وأوكسيدنتال بتروليوم، الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لاستخراج الليثيوم من المحلول الملحي في حقول النفط، وذلك في وقت يسعى فيه العالم إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

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وقال المديفر إن تكلفة استخراج الليثيوم من المياه المالحة بالحقول النفطية أعلى من الطريقة التقليدية للاستخراج من المسطحات المالحة الطبيعية، لكنه توقع أن يصبح المشروع مجديا من الناحية التجارية في وقت قريب إذا ارتفعت أسعار الليثيوم.

وأنفقت السعودية -التي يعتمد اقتصادها على النفط منذ عقود- مليارات الدولارات سعيا للتحول إلى مركز لصناعة السيارات الكهربائية.