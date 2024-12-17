ترامب يعلن ضخ "سوفت بنك" الياباني استثمارات بـ 100 مليار دولار

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب برفقة ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة (سوفت بنك) اليابانية أمس الاثنين أن المجموعة ستضخ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى الأعوام الأربعة المقبلة خلال ولاية ترامب الجديدة، مما سيشكل دفعة للاقتصاد الأميركي.

وذكر ترامب في ظهوره المشترك مع سون أن الاستثمار سيخلق 100 ألف وظيفة تركز على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة به، مع ضخ الأموال قبل نهاية ولاية ترامب.

وقال ترامب -خلال مؤتمر صحفي عقده في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا- إن الاستثمار دليل على "الثقة الهائلة في مستقبل أميركا".

وأضاف أنه يعلن ذلك لأنه "يشعر بالتفاؤل بشأن بلدنا"، وأنه منذ انتخابه "والناس يعربون عن اهتمامهم بالقدوم إلى بلدنا بمبالغ مالية ضخمة".

وتابع الرئيس المنتخب أن استثمارات سوفت بنك الجديدة "مظاهرة ضخمة لإعلان الثقة في مستقبل أميركا.. أنا متحمس للغاية لجعل هذه الأمور تحدث".

وذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن ترامب كان يعلن أثناء ولايته الأولى عن صفقات استثمارية ضخمة، ولكن تلك الصفقات فشلت في الوفاء بالاستثمارات الموعودة.

ففي عام 2017 أعلنت شركة الإلكترونيات التايوانية فوكسكون تكنولوجي غروب المشهورة بإنتاج هواتف آيفون الذكية لصالح شركة آبل اعتزامها إقامة مجمع صناعي باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار ليوفر 13 ألف فرصة في مدينة صغيرة إلى الجنوب من مدينة ميلوكي الأميركية. لكن فوكسكون قلصت استثماراتها بعد ذلك بعد تفشي جائحة كورونا.

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يشار إلى أن ترامب يهدد بفرض رسوم على واردات بلاده من المكسيك وكندا بعد تنصيبه، مما دفع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لزيارته وإجراء محادثات معه، وعقد محادثات هاتفية بين ترامب والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم لمناقشة هذه التهديدات.

وفي منشور بثه على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له "تروث" قال ترامب إن أي شخص يستثمر مليار دولار في الولايات المتحدة سيحصل على كل الموافقات المطلوبة بما في ذلك الموافقات البيئية بسرعة"، مضيفا "استعدوا للتألق".

يذكر أن مجموعة سوفت بنك تستثمر في مجموعة كبيرة من الشركات من خلال سلسلة صناديق استثمار باسم "فيجن فاند". وتضم قائمة الشركات التي يستثمر فيها صندوق "فيجن فاند" محرك البحث ياهو وشركة تجارة التجزئة الصينية علي بابا وشركة رقائق الذكاء الاصطناعي إنفيديا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تعهد ترامب بتسريع إصدار التصاريح الاتحادية لمشاريع الطاقة وغيرها من مشاريع التشييد التي تزيد قيمتها على مليار دولار.