البطالة بالمغرب تصل 21.3% والهرم السكاني يتجه للشيخوخة

أعلنت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 21.3% خلال السنوات العشر الأخيرة بناء على نتائج الإحصاء العام 2024.

وقال رئيس المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) شكيب بنموسى في مؤتمر صحفي خصص لتقديم النتائج التفصيلية للإحصاء العام للسكان لعام 2024 "خلال الفترة ما بين 2014 و2024 انتقل معدل البطالة من 16.2% إلى 21.3%".

وأضاف أن "المعدل انتقل من 19.3% إلى 21.2% بالوسط الحضري، ومن 10.5 إلى 21.4% بالوسط القروي".

وأكد بنموسى أن "معدل البطالة في 2024 يبلغ 25.9% مقابل 29.6% سنة 2014، في حين وصل لدى الرجال إلى 20.1% عام 2024 مقابل 12.4% عام 2014".

وتتجاوز التقديرات الواردة في الإحصاء الأرقام التي أعلنتها المندوبية سابقا عن أن معدل البطالة في المملكة ارتفع 13.6% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وعزا المسؤول الحكومي الفروقات بشأن أرقام البطالة إلى أن نتائج الإحصاء يتم التوصل إليها من خلال تصريحات المواطنين المشاركين في هذا الإحصاء، في حين تعتمد الأرقام الدورية على مصادر متعددة وتخضع للتدقيق ومراجعة البيانات.

وتوقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.6% مع تضخم بنحو 2% عام 2025.

تباطؤ النمو السكاني

وكشف شكيب بنموسى اليوم أن النمو السكاني للمغرب تباطأ بنسبة 0.85%، كما انخفضت نسبة الخصوبة، وبدأ الهرم السكاني يتجه إلى الشيخوخة.

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وقال المندوب السامي للتخطيط إن "مؤشر الخصوبة في المغرب انخفض، إذ أظهرت النتائج أن كل امرأة مغربية لها أقل من طفلين، وهو أمر يأتي تحت عتبة تعويض الأجيال".

كما أن "الهرم السكاني قد انقلب، حيث بدأت نسبة الأطفال دون 15 عاما والسكان النشيطين تنخفض مقابل ارتفاع عدد السكان فوق 60 عاما".

وفي علاقة بالتطور الديمغرافي، اعتبر بنموسى أن عدد السكان لن ينقص "لأن هناك دينامية مستمرة"، لكنه قال إن "بلوغ المغاربة 40 مليون نسمة لن يكون قبل 2048 أو 2050، حيث سيتم الوصول إلى الذروة الديمغرافية".

وكانت نتائج إحصاء 2024 قد سجلت وصول عدد سكان المغرب إلى 36.8 مليون نسمة بارتفاع 2.98 مليون نسمة أو 8.8% مقارنة بآخر إحصاء في 2014.

إكراهات في المستقبل

وقال بنموسى إنه "ستكون هناك دراسات في الشهور المقبلة حول التوقعات الديمغرافية للمستقبل هي التي ستعطي الأرقام بدقة، لكن هذا يعطينا فكرة على الإكراهات التي سنواجهها في المستقبل نتيجة انخفاض نسبة الخصوبة".

كما كشف بنموسى في الندوة الصحفية عن ارتفاع نسبة الأسر التي ترأسها نساء إلى 19% كمعدل وطني و22% بالوسط الحضري.

وارتفعت نسبة التمدن من 51.4 % في تسعينيات القرن الماضي إلى 62.8% في 2024.

وعلى مدار سبتمبر/أيلول الماضي نظمت المملكة للمرة السابعة في تاريخها عملية الإحصاء وتجريه كل 10 سنوات، ونشرت نتائجه الأولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي‪.