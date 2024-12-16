سعر الذهب اليوم في السعودية الاثنين 16-12-2024

مختص تحليل بيانات في الجزيرة نت

انخفض اليوم سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية إلى 279.96 ريالا سعوديا بناءً على آخر تحديث للسعر العالمي.

فيما يلي سعر غرام (جرام) الذهب اليوم في المملكة من العيارات الأخرى:

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وفيما يلي سعر اليوم للذهب الصافي (عيار 24) بأوزان مختلفة:

البنك المركزي السعودي ينشر يوميا سعر خام الذهب بالدولار الأميركي ويسهل حساب السعر بالريال السعودي نظراً لربطه بسعر صرف الدولار.

ووفق رصد الجزيرة نت للأسعار في السوق السعودي، فإن سعر الذهب بالمصنعية في المملكة يزيد على سعر تداول الذهب الخام بالسوق العالمي بنحو 0.27%.

ما تنشره الكثير من المواقع الإلكترونية عن سعر بيع وشراء الذهب في السعودية يُظهر قيمة أحدث طلب شراء ومعاملة بيع في سوق التداول.

أما محلات الصاغة، فعادةً يستند مشتري الذهب المستعمل للسعر العالمي ويضيف إليه نحو 5% عمولة (النسبة تختلف حسب الوزن والمحل).

وعند بيع الذهب الجديد، فيحدد السعر على النحو التالي:

يختلف سعر الذهب المصنوع محليا عن الذهب المستورد. تضاف تكاليف المصنعية وهامش الربح حسب القطعة والوزن. تضاف ضريبة مبيعات 15% على القيمة المضافة.

تخضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، المشغولات الذهبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% عند بيعها من جهة مسجلة في نظام الضريبة، ويعفى الذهب الصافي (عيار 24) من الضريبة على اعتباره استثمارا قابلا للتداول في سوق السبائك العالمية.

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أي أن الضريبة تحسب فقط على الفرق بين سعر قطعة الذهب وقيمة الذهب الخام فيها.

على سبيل المثال، لو كان سعر القطعة ألف ريال، وقيمة الذهب الصافي فيها 800 ريال، فإن الضريبة تحسب على الـ200 ريال المضافة، وهي بذلك تكون 30 ريال فقط، أي ما يعادل 3% من السعر الكلي للقطعة الذهبية.

ويقل فرق السعر بين قطعة الذهب وسعر الذهب الخام فيها مع زيادة الوزن كما هو موضح بالنماذج في الرسم البياني أدناه.

فبغرض الادخار سيكون أكثر جدوة شراء أونصة الذهب الصافي عيار 24 (أو حتى كيلو الذهب) بدلا من مجوهرات الذهب والسبائك خفيفة الوزن.

اتجاه أسعار الذهب

لوضع تذبذبات أسعار الذهب في سياق زمني أطول، نعرض هنا كم اختلفت خلال أسبوع، وشهر، وسنة، وحتى على بعد عقد من الزمن.

وكما يظهر في الرسم البياني أدناه، فإن مشتري الذهب في السعودية قبل 10 سنوات قد يكون ربح أكثر من 120% على رأس المال فيما لو باع ذهبه بسعر اليوم.