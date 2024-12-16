موسكو: بريكس لن تمانع في انضمام سوريا الجديدة

قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع وكالة تاس الروسية، إن مجموعة بريكس لا تمانع في انضمام سوريا إليها إذا أعربت السلطات الجديدة الحاكمة في دمشق عن رغبتها بذلك.

وأوضح ريابكوف وهو ممثل بلاده في مجموعة بريكس "نحن نتعامل مع طلبات جميع الدول بمنتهى الجدية، وسوريا ليست استثناء. ولكننا لا نستعجل أحدا، ولا نضغط على أحد تجاه أي شيء، ونتعامل مع أي خيار باحترام".

وسبق أن قال سفير سوريا -فترة النظام السابق- لدى روسيا بشار الجعفري إن سوريا "منخرطة في مناقشات جادة" حول عضوية بريكس.

وأشار ريابكوف إلى أنه "نظرا لأن موضوع العملية السياسية الشاملة -التي من المتوقع أن تحدد إطار عمل هيكل الحكم المستقبلي في سوريا وتنظيمها السياسي- يكتسب المزيد من الإلحاح، فإن مجموعة بريكس ستعالج هذا الأمر بلا شك".

ونقلت تاس عن السياسي السوري محمد علوش، الرئيس السابق لوفد المعارضة في المفاوضات حول سوريا في جنيف وأستانا، أن دمشق تدعو دول مجموعة بريكس إلى مساعدتها في إعادة إعمار البلاد.

وردا على سؤال لـ"تاس" حول احتمال انضمام سوريا إلى المجموعة، قال علوش "بريكس هي مجموعة من الدول الكبيرة ذات الاقتصادات القوية، ونحن دولة مدمرة.. ندعو دول بريكس إلى مساعدة الشعب السوري في إعادة الإعمار".

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وحسب علوش، فإنه "لا توجد اعتراضات" على انضمام سوريا إلى "بريكس"، لكنه شكك في أن "وجودها في المجموعة في هذه المرحلة يمكن أن يكون مفيدا".