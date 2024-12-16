بيتكوين تسجل قمة جديدة فوق 106 آلاف دولار

ارتفعت عملة بيتكوين الرقمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 106 آلاف دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مدعومة بتعليقات للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، حيث أشار لاعتزامه إنشاء احتياطي إستراتيجي أميركي للبيتكوين على غرار احتياطات النفط الإستراتيجية.

وتلقت العملة المشفرة كذلك دعما من التفاؤل بإدراج شركة "مايكروستراتيجي" (MicroStrategy Inc) ضمن مؤشر أسهم رئيسي بالولايات المتحدة. يشار إلى أن مايكروستراتيجي تعد من أكبر مقتني البيتكوين

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وبلغت عملة بيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، أعلى مستوى لها عند 106 آلاف و533 دولارا، ووصلت في أحدث التداولات إلى 104 آلاف و600 دولار و41 سنتا.

ونقلت رويترز عن المحلل لدى آي جي، توني سيكامور، قوله "نحن الآن في مرحلة الأرقام القياسية.. الرقم التالي الذي يبحث عنه السوق هو 11 ألف دولار. والتراجع الذي كان ينتظره الكثير من الناس لم يحدث للتو".

وقال ترامب لشبكة "سي إن بي سي" أواخر الأسبوع الماضي "سنفعل شيئا رائعا من خلال استغلال العملات المشفرة"، وعندما سُئل عما إذا كان يعتزم بناء احتياطي للعملات المشفرة مثل احتياطيات النفط قال ترامب "نعم أعتقد ذلك".

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وتدرس دول أخرى إنشاء احتياطيات إستراتيجية من العملات المشفرة.

مايكروستراتيجي

والجمعة، أعلنت ناسداك أن شركة مايكروستراتيجي التي تعد من أكبر حاملي بيتكوين ستنضم إلى مؤشر ناسداك 100، وهو مؤشر رئيسي لأسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة، والذي يتم تتبعه من قبل العديد من صناديق الاستثمار.

وسجلت بيتكوين سلسلة مكاسب أسبوعية استمرت 7 أسابيع، وهي الأطول منذ عام 2021.

يشار إلى أن مايكروستراتيجي المتخصصة في البرمجيات تتبنى البيتكوين كجزء من إستراتيجيتها الاستثمارية، حيث بدأت في شراء البيتكوين بكميات كبيرة منذ عام 2020. وتعتبر الشركة البيتكوين أصلا احتياطيا أساسيا، مفضّلة إياه على النقد، بسبب اعتقادها أن البيتكوين يوفر حماية ضد التضخم، ويملك إمكانيات للنمو على المدى الطويل.

وتحوز الشركة حاليا على 279420 بيتكوين بحلول 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفق ما أعلنت، مما يجعلها واحدة من أكبر الحائزين لها.