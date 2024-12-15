وقّعت قطر للطاقة اتفاقية مع شركة هارماتان للطاقة المحدودة "إتش إي إل" (HEL) -وهي إحدى الشركات التابعة بشكل غير مباشر لشركة شيفرون- تستحوذ بموجبها على حصة من رخصة التنقيب عن البترول واتفاقية البترول المتعلقة بالمنطقة البحرية "2813 بي" الواقعة قبالة سواحل ناميبيا.

وقالت قطر للطاقة، في بيان لها، إنه بموجب الاتفاقية ستحصل الشركة على حصة تبلغ 27.5%، بينما ستحتفظ شركة هارماتان بحصة 52.5%، وتبقى حصة الشركاء الآخرين في المنطقة، شركة تراغو للطاقة المحدودة وشركة البترول الوطنية الناميبية "نامكور"، 10% لكل منهما.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة "توضح هذه الاتفاقية التزامنا بمواصلة توسيع رقعة وجودنا في قطاع التنقيب والاستكشاف في ناميبيا، وبتعزيز شراكتنا مع شريكتنا شيفرون".

وأضاف الوزير الكعبي: "نتطلع إلى البدء قريبا في حفر أول بئر استكشافية في هذه المنطقة، خاصة في أعقاب عمليات الحفر الناجحة في مناطقنا الأخرى في ناميبيا".

قطر للطاقة توسع رقعة تواجدها في ناميبيا وتستحوذ على حصة في منطقة استكشاف بحرية#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/MMtrwjIm3d — QatarEnergy (@qatarenergy) December 15, 2024

وتقع المنطقة "2813 بي "على بُعد حوالي 200 كيلومتر قبالة سواحل ناميبيا وحوالي 70 كيلومترا شمال منطقة فينوس التي حققت قطر للطاقة اكتشافا فيها.

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وتبلغ مساحة منطقة الرخصة 5433 كيلومترا مربعا، وتتراوح أعماقها بين 2400 و3300 متر.

وشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقّعت قطر للطاقة اتفاقية مع شركة توتال إنرجيز تستحوذ بموجبها على حصة إضافية تبلغ 5.25% في المنطقة "2913 بي"، وحصة إضافية أخرى تبلغ 4.695% في المنطقة "2912"، وتقع كلتا المنطقتين في حوض أورانج قبالة سواحل ناميبيا.

وبموجب تلك الاتفاقية سترتفع حصة قطر للطاقة في رخصتي الاستكشاف إلى 35.25% في المنطقة "2913 بي"، و33.025% في المنطقة "2912".