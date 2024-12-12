توقعت مجموعة "آي إن جي غروب إن في" (ING Groep NV) للخدمات المالية أن ترتفع أسعار الذهب العام المقبل، وأن تؤثر التوترات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين على أسواق الطاقة والسلع الأساسية، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ.

النفط

وقال بنك آي إن جي التابع للمجموعة التي تقدم كذلك خدمات إدارة الأصول، ضمن توقعاته لعام 2025، إن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين، والرد المقابل، قد تتسبب في اضطراب في الأسواق بما في ذلك النفط والمعادن والمحاصيل الزراعية، في الوقت الذي يتطلع فيه المتداولون، كذلك، إلى تدابير التحفيز من الصين لتعزيز الاستهلاك.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الذهب يرتفع والدولار يستقر والنفط يتراجع list 2 of 2 الجزيرة نت تزور أسواق دمشق.. ارتفاع بالأسعار وتطمينات بشأن مخزون السلع end of list

وقال رئيس إستراتيجية السلع الأساسية لدى آي إن جي، وارن باترسون، والخبيرة الإستراتيجية في السلع، إيوا مانثي، في تقرير: "نرى أن مجموعة كبيرة من السلع تتجه نحو الانخفاض في عام 2025 مع توازنات مريحة نسبيًا في العرض والطلب".

وأضاف "احتمال تصعيد التوترات التجارية يشكل خطرًا سلبيًا، في حين تنتظر الأسواق لمعرفة ما إذا كانت تدابير الدعم الصينية ستدخل أسواق السلع الأساسية ومتى"، حسبما نقلت بلومبيرغ.

وفي حين أنه من غير المرجح أن يزيد ترامب إنتاج النفط الأميركي بصورة كبيرة، فإنه من المقرر أن يتعرض الخام لضغوط من النمو القوي في العرض من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

إعلان

ويتوقع بنك آي إن جي أن ينخفض خام برنت ​​إلى متوسط ​​71 دولارًا للبرميل العام المقبل، من مستوياته الحالية عند نحو 74 دولارًا.

الغاز

ورجّح البنك أن ترفع منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركية الجديدة الطلب المحلي والأسعار مع السماح لأوروبا بتعويض الإمدادات الروسية بسهولة أكبر، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في المنطقة مع افتراض شتاء طبيعي (معتدل البرودة).

الذهب

وتوقعت آي إن جي أن يستمر الذهب هذا العام في تحقيق أرقام قياسية متتالية بسبب المخاوف الجيوسياسية، وأن يكون متوسط سعر الأوقية (الأونصة) 2760 دولارًا في عام 2025، من 2715 دولارا في وقت كتابة هذا التقرير.

ومن المرجح أن تأتي معظم المشتريات من البنوك المركزية التي تتطلع إلى تنويع احتياطياتها الأجنبية، في حين أن تصاعد المناكفات التجارية والجيوسياسية قد تضيف إلى السبائك جاذبية كملاذ آمن.

سلع أخرى

أشار "آي إن جي" إلى أن توقعات المعادن الصناعية أكثر سلبية مع التحركات التجارية والتغييرات المحتملة لقوانين بايدن المناخية والطلب الصيني.