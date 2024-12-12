سوريا تتجه لتبني نظام اقتصاد السوق واستئناف قريب لعمل المطار

تتجه سوريا لتبني نظام اقتصاد السوق، بعد سنوات طويلة من النهج القائم على السيطرة المركزية للدولة على مختلف مفاصل الاقتصاد.

وقال رئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي إن الحكومة السورية الجديدة أبلغت رجال الأعمال أنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وستدمج البلاد في الاقتصاد العالمي، في تحول كبير عن سيطرة الدولة على الاقتصاد لعقود.

ورحب رجال أعمال سوريون كبار بالإشارات التي تدل على أن الاقتصاد سيكون مفتوحا للاستثمارات اللازمة لإعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بشكل كبير، بعد دمار واسع شهدته البلاد خلال 13 عاما وتقدر تكاليفها بمئات مليارات الدولارات.

وجاءت تصريحات الحموي -كما أفاد مراسل الجزيرة في دمشق– غداة اجتماعه مع وفد حكومي برئاسة وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ السورية باسل عبد العزيز.

الأسواق

وفي دمشق، اكتظت أسواق الحميدية التقليدية بالمتسوقين بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، وقال التجار وأصحاب المحال إن مزيدا من الناس يرتادون الأسواق وإنهم تمكنوا من مزاولة أعمالهم بحرية أكبر مع غياب الدوريات الأمنية التي كانت تجوب السوق وتعوق التجارة.

ونقل مراسل الجزيرة في دمشق عن التجار أنهم في مرحلة انتقالية، وأن عليهم التأقلم مع الأوضاع الجديدة للسوق على أمل ازدهار تجارتهم بعد سنوات من الركود.

تأهيل المطار

وفي سياق ذي صلة بسوريا الجديدة، قال مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح إن المطار المغلق منذ سقوط حكم بشار الأسد -الأحد الماضي- سيفتتح قريبا.

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وأضاف أن الفرق تعمل بشكل مستمر لإعادة تأهيله وفتحه أمام الملاحة الدولية، وأنه ممكن البدء بشكل سريع في عملية مرور الطائرات بالأجواء السورية بعد أن تم إغلاقه.

وقال مدير صيانة الطائرات في المطار سامر راضي -الذي التقته الجزيرة- إن الخطوط الجوية السورية تضم أسطولا من 12 طائرة، بينها 8 من نوع إيرباص "إيه 320/20" (A320/20).