الأردن يتوقع استئناف التصدير إلى سوريا مطلع الأسبوع المقبل

رجح وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة استئناف التصدير إلى سوريا مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن التصدير من معبر جابر- نصيب والمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة يتوقع أن يبدأ قريبا، وبانتظار جاهزية الجانب السوري.

وقال الوزير إن القرار يشمل فقط عملية التصدير للبضائع من خلال نظام التسليم بين الشاحنات على الحدود، ولا إعادة لفتح الحدود لحركة المسافرين.

وكان الأردن قرر الجمعة الماضية إغلاق المعبر بسبب الظروف الأمنية المحيطة، في الجنوب السوري، مستثنيا من القرار عودة الأردنيين والشاحنات الأردنية إلى أراضي المملكة.

ويرتبط الأردن بجارته الشمالية سوريا عبر حدود برية تمتد على طول 375 كيلومترا. وأغلق معبر جابر-نصيب مرات عدة منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وحسب بيانات أردنية، تراجعت التجارة بين البلدين من 617 مليون دولار عام 2010 إلى 146.6 مليونا في عام 2023 بسبب تداعيات التوترات في المنطقة على التبادل التجاري

وتبلغ مساحة شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة 6.5 كيلومترات مربعة، وتأسست على حدود البلدين عام 1976.

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وتضم الشركة أسطولا من الشاحنات الأردنية حيث يدخل إلى سوريا نحو 90 شاحنة يوميا مصدرها الأردن أو دول الخليج.

وتتجه إلى المنطقة الحرة لإعادة تصديرها إلى لبنان أو إلى الأسواق أو الموانئ السورية.