أميركا ترسل 20 مليار دولار لأوكرانيا بضمان أصول روسية

أعلنت الولايات المتحدة أنها حوّلت إلى صندوق في البنك الدولي 20 مليار دولار ستحصل عليها أوكرانيا على شكل قرض بضمان فوائد الأصول الروسية المجمدة، وذلك من أصل قرض بقيمة 50 مليار دولار كانت مجموعة السبع التزمت بتقديمه للحكومة الأوكرانية لمواجهة تكاليف الحرب التي تشنها روسيا عليها.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن "الولايات المتّحدة وفت بالالتزام الذي قطعته في أكتوبر/تشرين الأول.. عبر تحويل هذه الأموال" إلى الصندوق المخصص لأوكرانيا في البنك الدولي "والذي سيتم من خلاله إتاحة هذه الأموال لأوكرانيا".

وبعد أشهر من المناقشات، توصّل قادة دول مجموعة السبع في أكتوبر/تشرين الأول إلى اتفاق على استخدام الفوائد الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمدة في بلادهم، بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.

إيرادات استثنائية

ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قولها إن "هذه الأموال -الممولة من الإيرادات الاستثنائية الناتجة من الأصول الثابتة الروسية- ستوفر لأوكرانيا دعما بالغ الأهمية".

من جهتها، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير بأن "القروض المقدمة من الولايات المتحدة ومجموعة السبع سيتم سدادها من الفوائد الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمّدة.. الأمر الذي سيضع تكلفة الحرب على كاهل روسيا، وليس على كاهل دافعي الضرائب الأميركيين".

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ويأتي تحويل هذه الأموال لحساب أوكرانيا في وقت حاسم بالنسبة لكييف التي تتزايد شكوكها بشأن مستقبل الدعم الأميركي لها بمجرد أن يسلّم الرئيس الديمقراطي جو بايدن السلطة إلى الرئيس المنتخب الجمهوري دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.