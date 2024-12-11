اقتصاد

القهوة عند مستوى قياسي وسط تحديات الطقس والطلب

Dan Streetman, vice president of wholesale and coffee buyer for Irving Farm Coffee Roasters, holds a handful of La Bendicion coffee beans from Nicaragua at Irving Farm in the Manhattan borough of New York September 23, 2014. For the first time in three years, Streetman is buying coffee beans in bulk from Colombia, exploiting low comparative prices and reflecting new flexibility by U.S. roasters who had become over reliant on a single country for premium arabica. Streetman, the buyer for New York City-based specialty roaster and retailer Irving Farm Coffee Roasters, stopped ordering from the South American country in 2011 as disease devastated crops, supplies became erratic and prices soared. Instead he bought more from El Salvador, Guatemala and Honduras. Now, leaf rust fungus, known as roya, is threatening Central America's crops, lifting the cost for many of those grades above Colombia's for the first time in more than eight years, according to Reuters data on physical coffee prices, which are expressed as differentials above or below New York futures. To match story USA-COFFEE/ROASTERS Picture taken September 23, 2014. REUTERS/Carlo Allegri (UNITED STATES - Tags: BUSINESS AGRICULTURE COMMODITIES)
أسعار القهوة ارتفعت في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق (رويترز)
11/12/2024

ارتفعت أسعار القهوة في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مما أثار قلق المستهلكين والشركات على حد سواء بشأن تأثير هذه الزيادات على الأسعار النهائية في المستقبل القريب.

وتجاوزت أسعار حبوب أرابيكا، التي تشكل النسبة الأكبر من الإنتاج العالمي للقهوة، 3.44 دولارات للرطل أمس الثلاثاء، وهو ارتفاع كبير بنسبة 80% خلال هذا العام وحده.

أما حبوب روبوستا التي تُستخدم عادة في الخلطات والقهوة الفورية فقد سجلت أيضا مستويات قياسية جديدة خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

عوامل الارتفاع

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن، فإن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى الأوضاع المناخية الصعبة التي واجهتها البرازيل،(أكبر منتج لأرابيكا في العالم) إذ شهدت البلاد أسوأ موجة جفاف منذ 70 عامًا خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، تبعتها أمطار غزيرة في أكتوبر/تشرين الأول أثارت مخاوف بشأن فشل المحاصيل المزهرة.

Portafilter with coffee and temper on table
استهلاك القهوة تضاعف أكثر من مرتين خلال العقد الماضي (شترستوك)

وأما فيتنام، المنتج الأكبر لروبوستا، فقد تأثرت كذلك بمزيج من الجفاف الشديد والأمطار الغزيرة، أدى إلى تراجع الإنتاج.

وبجانب تحديات الإنتاج، هناك ضغط متزايد من الطلب العالمي على القهوة التي تُعد ثاني أكثر السلع تداولًا عالميا بعد النفط الخام. وقد شهدت -وفقا لبي بي سي- زيادة كبيرة في الاستهلاك، خاصة في الأسواق الجديدة مثل الصين حيث تضاعف استهلاك القهوة أكثر من مرتين خلال العقد الماضي.

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واقع معقد

وتجد الشركات الكبرى في هذا القطاع نفسها أمام واقع معقد. فوفقًا لتصريحات فين نجوين الرئيس التنفيذي لشركة "توان لوك"، في حديثه مع بي بي سي، فإن العلامات التجارية الرائدة مثل نستله و"جيه دي إي بيت"، التي تحملت سابقًا تكاليف ارتفاع الأسعار حفاظًا على استقرار السوق، قد تضطر الآن إلى تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين.

Coffee, Beans, Caffeine image. Free for use.
من المتوقع أن تبدأ أسعار القهوة في الارتفاع بالمتاجر بدءا من الربع الأول من عام 2025 (بيكسابي)

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار القهوة في الارتفاع بالمتاجر بدءا من الربع الأول من عام 2025.

وفي اجتماع للمستثمرين، أقر ديفيد ريني، رئيس قطاع القهوة في نستله، بأن القطاع يواجه "أوقاتًا صعبة"، مشيرًا إلى أن شركته ستُجري تغييرات تشمل تعديل الأسعار وتقليل أحجام العبوات للتعامل مع الزيادات المستمرة في تكاليف الإنتاج، وفق بي بي سي.

ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي لأسعار القهوة في ظل استمرار الطلب المرتفع وانخفاض المخزونات العالمية.

ووفقًا للخبيرة فرناندا أوكادا من ستاندارد آند بورز، فإن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار على نحو قد يجعل كوب القهوة الصباحي رفاهية مكلفة للعديد من المستهلكين.

المصدر : بي بي سي

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