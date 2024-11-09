النفط يتراجع 2% مع انحسار المخاوف من إعصار يضرب أميركا

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات لفترة طويلة جراء الإعصار رافاييل في خليج المكسيك، في حين أخفقت أحدث حزم التحفيز الاقتصادي في الصين في رفع معنويات بعض المتعاملين في مجال النفط.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.76 دولار أو 2.3% لتصل عند التسوية إلى 73.87 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.98 دولار أو 2.7% إلى 70.35 دولارا.

وأوقف منتجو الطاقة أكثر من 23% من إنتاج النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة وهو ما يعادل 500 ألف برميل أمس الجمعة استعدادا للإعصار رافاييل.

لكن أحدث التوقعات بشأن مسار الإعصار رافاييل وشِدّته أدت إلى تقليص المخاطر التي يشكلها الإعصار على إنتاج النفط.

وفي الوقت نفسه، أصيب المستثمرون بالإحباط بعد أن أطلقت الصين حزمة جديدة من تدابير الدعم المالي أمس الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية، إذ كانت أقل من المستوى المتوقع.

ورغم تراجع العقود الآجلة الجمعة، فإن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 1% على أساس أسبوعي وتلقت دعما على خلفية توقعات بأن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.

وخفض الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية وهو ما ساعد في رفع أسعار النفط بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.