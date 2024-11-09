الذهب يسجل أسوأ أداء أسبوعي في 5 أشهر مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها في أكثر من 5 أشهر متأثرة بارتفاع الدولار بينما يقيم المستثمرون تأثير عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة وتداعيات ذلك على أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2684.03 دولارا للأوقية (الأونصة)، وتراجع 1.8% منذ بداية الأسبوع. وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% لتصل عند التسوية إلى 2694.80 دولارا.

من جهته ارتفع مؤشر الدولار 0.6%مسجلا مكاسب أسبوعية.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الأول الخميس سعر الفائدة 25 نقطة أساس، لكنه أشار إلى نهج حذر تجاه اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي.

وأثار فوز ترامب تساؤلات عما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيمضي في خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وبمعدل أقل في ضوء سياسة الرسوم الجمركية التي تعهد بها الرئيس المنتخب.

وقال جيروم باول رئيس المجلس إن نتائج الانتخابات الرئاسية لن يكون لها تأثير في "المدى القريب" على السياسة النقدية.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال هان تان كبير محللي السوق لدى إكسينيتي جروب "إذا استعادت الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام… فإن ذلك من شأنه أن يساعد في إبقاء أسعار الذهب في المعاملات الفورية فوق مستوى 2700 دولار".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.4% إلى 31.22 دولارا للأوقية. وتراجع البلاتين 2.9% إلى 968.04 دولارا. ونزل البلاديوم 3.5% إلى 988.80 دولارا. وتكبدت المعادن الثلاثة خسائر أسبوعية.

صعود الدولار

ويتوقع محللون أن تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية والقضاء على الهجرة غير النظامية وخفض الضرائب إلى تعزيز النمو والتضخم.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في 4 أشهر عند 105.44 يوم الأربعاء، لكنه انخفض بعد ذلك لأسباب عدة منها جني الأرباح.

وصعد الدولار 0.58% خلال تعاملات الجمعة إلى 105.01 وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.68%.

وانخفض اليورو 0.85% إلى 1.0712 دولار وتكبد خسائر أسبوعية قدرها 1.12%.

ونزل الدولار 0.13% أمام الين (العملة اليابانية) إلى 152.73 ينّا.

وتراجع اليوان الصيني 0.69% إلى 7.2 دولارات.

وانخفض الدولار الأسترالي 1.53% إلى 0.6576 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت عملة بيتكوين 1.45% إلى 77068 دولارا، بعد أن وصلت مستوى قياسيا بلغ 77303.97 دولارات.