بعد فوز ترامب.. وزير مالية اليابان يعد بالتدخل لكبح تراجع الين أمام الدولار

أصدر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو تحذيرا جديدا لسوق العملات في أعقاب ارتفاع الدولار بشكل حاد مقابل الين، والذي جاء بعد إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفقا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "نحن نراقب تطورات سوق العملات، بما في ذلك التحركات المضاربية، بشعور عالٍ للغاية". وأضاف أن التراجع الأخير للين يبدو "أحادي الجانب وسريعا"، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة.

ووصل الدولار لفترة وجيزة إلى حوالي 154.70 ينا بعد فوز ترامب في الانتخابات الأميركية أمس الأول الأربعاء.

وأثارت إمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى تحت إدارة ترامب مخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة، وهذا قد يؤثر على وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وفي الوقت نفسه، أثار تراجع الين مخاوف من ارتفاع أسعار الواردات، وهذا زاد من احتمالية تدخل الحكومة اليابانية في سوق العملات لشراء الين.

مؤشر نيكي يسجل مكاسب كبيرة

وعلى الرغم من التحديات، ارتفع مؤشر نيكي الياباني في تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 0.3% ليغلق عند 39.500.37 نقطة، محققا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ سبتمبر/أيلول، بارتفاع إجمالي قدره 3.8% خلال الأسبوع.

وجاءت هذه المكاسب مقتفية أثر وول ستريت (سوق الأسهم الأميركية) بعد فوز ترامب.

وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ارتفاعا، حيث صعد سهم مجموعة "سوفت بنك" بنسبة 2.9%، وكان من بين الأسهم ذات الثقل التي سارت على درب ارتفاع نظيراتها الأميركية. كما ارتفعت أسهم "فاست ريتيلينج" المالكة للعلامة التجارية "يونيكلو" بنسبة 0.8%، وشركة التوظيف "ريكروت هولدنغز" بنسبة 4.4%.

تحديات تواجه السوق اليابانية

ومع ذلك، ألقت عدة عوامل بظلالها على السوق. فقد أثرت تعديلات بالخفض لأرباح الشركات وعدم اليقين بشأن ما إذا كان الجمهوريون سيسيطرون على الكونغرس الأميركي بمجلسيه؛ على معنويات المستثمرين.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، الخبير الإستراتيجي لدى شركة "سوميتومو ميتسوي دي إس" لإدارة الأصول لرويترز: "أرباح الشركات المحلية لم تكن جيدة بشكل خاص"، مشيرا إلى أن شركات في قطاعات حساسة اقتصاديا، مثل شركات تصنيع السيارات، نشرت نتائج أكثر تواضعا، وهذا حدّ من مكاسب مؤشر نيكي.

وتراجعت أسهم عدة شركات بشكل ملحوظ؛ فقد هوى سهم "تايو يودن" لصناعة المكونات الإلكترونية بنسبة 16%، وسهم شركة مستحضرات التجميل "شيسيدو" بنسبة 7%. كما انخفض سهم "نيسان موتور" بنسبة 10% بعد إعلانها عن شطب 9 آلاف وظيفة وتقليص 20% من قدرتها التصنيعية العالمية.

وقال وزير المالية كاتو إن الحكومة "ستتخذ الإجراءات المناسبة" إذا استمرت التحركات المفرطة في سوق العملات.