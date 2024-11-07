كيف تفاعل المليارديرات وقادة الأعمال الأميركيون مع فوز ترامب؟

فاز الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية ليعود إلى البيت الأبيض ويصبح أول شخص منذ غروفر كليفلاند يفوز بفترتين رئاسيتين غير متتاليتين، أي منذ نحو 127 عاما.

ومع ارتفاع الأسواق المالية مع فوز ترامب، بدأ المليارديرات وقادة الأعمال من مختلف القطاعات التفاعل مع المستجدات السياسية، وفق ما ذكر موقع كوارتز الأميركي وهذه تعليقات بعضهم على إعلان فوز ترامب بالانتخابات:

إيلون ماسك

أصبح إيلون ماسك أحد أقرب حلفاء ترامب على مدار الأشهر العديدة الماضية، حتى إنه أمضى ليلة الانتخابات معه في منتجع مار إيه لاغو التابع لترامب في فلوريدا.

ومن المقرر أن يكون لماسك مستوى ما من الدور أو النفوذ في إدارة ترامب المقبلة، بما في ذلك ربما قيادة وزارة كفاءة الحكومة المقترحة حديثا.

وكتب ماسك في أحد المنشورات العديدة التي احتفلت بفوز ترامب في الانتخابات: "شعب أميركا أعطى ترامب تفويضا واضحا للغاية للتغيير الليلة".

مارك كوبان

الملياردير مارك كوبان كان أحد أكثر المؤيدين علانية لحملة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي جو بايدن، وقد ظهر في عدد من البرامج الحوارية لدعم المرشحة الديمقراطية، وانتقاد ترامب.

وسبق أن وصف كوبان ترامب بأنه "الأكثر لا أخلاقية ولا أمانة" على الإطلاق، على الرغم من دعمه لحملة ترامب في عام 2016 في البداية، وفي الأشهر الأخيرة، انتقد كوبان كذلك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، لدعمه لترامب، محذرا من أن الرئيس السابق سيخونه في النهاية.

وكان رجل الأعمال وقع على تعهدين على الأقل لدعم هاريس، أحدهما يضم كبار المديرين التنفيذيين السابقين والحاليين في مجال الأعمال والآخر مصمم لأصحاب رأس المال الاستثماري.

لكن كوبان كتب بعد فوز ترامب عبر منصة إكس: "تهانينا دونالد ترامب لقد فزت بشكل عادل. تهانينا لإيلون ماسك كذلك".

ديفيد ساكس

هنأ ديفيد ساكس، رجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا والرئيس التنفيذي السابق لمنصة التواصل الاجتماعي "يامر" (Yammer)، ترامب في سلسلة من التغريدات في وقت متأخر من يوم الثلاثاء وصباح الأربعاء.

وقال في منشور "كان من المفترض أن يكون ترامب كابوسا لليسار، فترة استراحة قصيرة بين عقدين من حكم أوباما وبايدن/هاريس. وكما يتضح، هو شخصية تحولي، وتغير جذري لم يتمكنوا من إيقافه، بغض النظر عما ألقوه عليه".

وأعلن ساكس دعمه ترامب في يونيو/حزيران، وفي منشور، ذكر عددا من القضايا التي يعتقد أن الرئيس السابق سيتعامل معها بشكل أفضل من إدارة بايدن الحالية، بما في ذلك الاقتصاد والحرب في أوكرانيا والحدود.

مارك أندريسن

رد الرأسمالي المغامر مارك أندريسن على منشور ماسك الذي وصف أميركا بأنها "أمة من البناة": "حان وقت البناء".

وفي يوليو/تموز، أيد أندريسن وشريكه التجاري، بن هورويتز، ترامب وتبرعا له، قائلين إن المرشح الجمهوري سيكون الأفضل للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والعملات المشفرة.

وفي الشهر الماضي، قال هورويتز هو وزوجته إنهما سيقدمان "تبرعا كبيرا" لحملة هاريس-والز.

تايلر وكاميرون وينكليفوس

أسس التوأمان تايلر وكاميرون وينكليفوس بورصة بيتكوين، جيميني، وهما من المؤيدين الصريحين لترامب في دورة الانتخابات هذه، لم يكتفوا بالترويج لدعمه لصناعة العملات المشفرة، بل تبرعوا بملايين الدولارات للجان العمل السياسي لدعم جهود إعادة انتخاب ترامب.

وقال تايلر وينكليفوس في منتصف ليل الأربعاء: "نحن على وشك عصر النهضة الأميركية الجديد"، كما احتفى كاميرون وينكليفوس في منشور منفصل بفوز ترامب.

ويمتلك التوأمان حوالي 1% من جميع عملات البيتكوين في العالم، وأصبحا أول مليارديرين في البيتكوين في عام 2017، ويُعتقد أنهما يمتلكان حوالي 70 ألف بيتكوين.

ورفع فوز ترامب، الذي وضع نفسه كمرشح مؤيد للعملات المشفرة بقوة (حتى إنه أطلق عملته المشفرة الخاصة به)، بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق ليلة الثلاثاء.

جيف بيزوس

كتب جيف بيزوس، مؤسس أمازون والرئيس التنفيذي لشركة بلو أوريجين، على موقع "إكس" يوم الأربعاء: "تهانينا الحارة لرئيسنا الـ45 والـ47 على عودته السياسية غير العادية والنصر الحاسم. لا توجد دولة لديها فرص أكبر".

وأضاف بيزوس: "أتمنى لدونالد ترامب كل النجاح في قيادة وتوحيد أميركا التي نحبها جميعا".

وحسب موقع كوارتز الأميركي، تأتي الاستجابة الحماسية لفوز ترامب بعد أن وجد بيزوس نفسه في قلب الجدل حول قراره بإلغاء تقليد صحيفة واشنطن بوست في تأييد مرشح رئاسي، وقد ألغى 250 ألف مشترك، أو 10% من عملائها البالغ عددهم 2.5 مليون عميل، على الأقل خططهم مع الصحيفة في أعقاب القرار.

وما زاد الطين بلة أن الرئيس التنفيذي لشركة بلو أوريجين، شركة الطيران والفضاء التي يملكها بيزوس، التقى ترامب في الصباح الذي أُعلن فيه عن قرار بوست، لدى بلو أوريجين عقد بقيمة 3.4 مليارات دولار مع الحكومة، وتتنافس مع شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك.

وفي عام 2019، اتهمت أمازون إدارة ترامب بمنح مايكروسوفت عقدا بقيمة 10 مليارات دولار بسبب "هجمات ترامب خلف الكواليس" ضدها، مستشهدة بانتقادات الرئيس آنذاك لبيزوس وتقارير واشنطن بوست.

سام ألتمان

كتب الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان على منصة إكس: "تهانينا للرئيس ترامب. أتمنى له النجاح الكبير في وظيفته".

وعلى الرغم من أن ألتمان لم يقدم تأييدا رسميا خلال دورة الانتخابات، فإنه دعم إلى حد كبير المرشحين الديمقراطيين على مر السنين، وفق موقع كوارتز.

والتقى ألتمان، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين من شركة إنفيديا وشركات الذكاء الصناعي الأخرى، مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض في سبتمبر/ أيلول الماضي لمناقشة بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة. كما أعلن معهد سلامة الذكاء الصناعي الأميركي عن صفقة مع أوبن إيه آي للعمل على جعل الذكاء الصناعي أكثر أمانًا.

وأضاف ألتمان يوم الأربعاء: "من الأهمية أن تحافظ الولايات المتحدة على ريادتها في تطوير الذكاء الصناعي بقيم ديمقراطية".

مارك زوكربيرغ

قال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ على منصة ثريدز التابعة له: "تهانينا للرئيس ترامب على النصر الحاسم. لدينا فرص عظيمة أمامنا كدولة. نتطلع إلى العمل معك ومع إدارتك".

وعلى الرغم من أن علاقة الرجلين لم تكن على أفضل حال (هدد ترامب زوكربيرغ بـ"السجن مدى الحياة" إذا ساعد الحزب الديمقراطي في "سرقة الانتخابات، كما زعم أنه حدث في عام 2020)، لكن زوكربيرغ خطا نحو ترامب في الأشهر الأخيرة.

وانتقل زوكربيرغ علنا إلى التركيز على الحياد والابتعاد عن القضايا الليبرالية التي دعمها ذات يوم.

وفي مقابلة أجريت مؤخرا، قال ترامب إنه يعجبه زوكربيرغ "أفضل بكثير الآن".

سوندار بيتشاي

كتب الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي: "تهانينا للرئيس دونالد ترامب على فوزه الحاسم. نحن في العصر الذهبي للابتكار الأميركي وملتزمون بالعمل مع إدارته للمساعدة في تحقيق المنافع للجميع".

بذل بيتشاي، مثل العديد من الرؤساء التنفيذيين الآخرين في مجال التكنولوجيا، جهدا للتواصل مع ترامب مؤخرا، إذ بدا فوزه احتمالا متزايدا.

وقال ترامب في تجمع حاشد الشهر الماضي: "لقد تلقيت مكالمة من سوندار، سوندار، وهو رائع.. وذكي للغاية".

وخلال مقابلة في شيكاغو في 15 أكتوبر/تشرين الأول، قال ترامب إنه اتصل ببيشاي لإحباطه من نقص القصص الإيجابية عنه، واصفا غوغل بأنها "مزورة تماما مثل حكومتنا المزورة".

وهاجم ترامب غوغل وشركات التكنولوجيا الأخرى لفترة طويلة، واتهمها بشكل روتيني بالتحيز والتحكم في النتائج التي يتم عرضها للجمهور، وفي عام 2019، زعم ترامب أن بيتشاي كان "يعمل بجد لشرح مدى إعجابه بي" وبإدارة ترامب.

ساتيا ناديلا

قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا الأربعاء: "تهانينا للرئيس ترامب، نتطلع إلى التواصل معك ومع إدارتك لدفع الابتكار إلى الأمام الذي يخلق نموا جديدا وفرصة للولايات المتحدة والعالم".

وعلى عكس بعض زملائه، ظل ناديلا بعيدا إلى حد كبير عن الانتخابات، ففي حين تواصل الرؤساء التنفيذيون لشركتي غوغل وميتا مع ترامب في الأشهر الأخيرة، لم يؤيد ناديلا مرشحا أو حتى تحدث إلى ترامب أو هاريس عبر الهاتف، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

وكان الحضور الرئيسي الوحيد لمايكروسوفت في دورة الانتخابات هو تقاريرها المنتظمة عن محاولات القرصنة ضد الحملات والتضليل، بالإضافة إلى بيان ناديلا الذي أدان فيه العنف بعد محاولة اغتيال ترامب في يوليو/تموز.

وفي مايو/أيار، أعلنت مايكروسوفت عن خطط لبناء مركز بيانات للذكاء الصناعي بقيمة 3.8 مليارات دولار في ويسكونسن إلى جانب بايدن.

وخلال إدارة ترامب، بنى ناديلا علاقة معه، وتجنب إلى حد كبير إثارة غضب الرئيس آنذاك.

تيم كوك

كتب الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك الأربعاء: "تهانينا للرئيس ترامب على انتصارك!".

وأضاف: "نتطلع إلى التواصل معك ومع إدارتك للمساعدة في ضمان استمرار الولايات المتحدة في القيادة والاستفادة من الإبداع والابتكار".

وكانت علاقة ترامب مع كوك أفضل من علاقة معظم الرؤساء التنفيذيين الآخرين في مجال التكنولوجيا، وفي الشهر الماضي، قال إن كوك كان ضروريا لرفع آبل إلى مستوياتها الحالية العالية (من حيث القيمة السوقية)، وليس مؤسس الشركة ستيف جوبز.

وكان كوك يتصل بترامب كثيرا عندما كان رئيسا، وجلس في مجلس إدارة السياسة الاستشارية للقوى العاملة، وقال ترامب في بودكاست "بي بي دي" (PBD) أن كوك اتصل به للشكوى من المشاكل القانونية التي تواجهها آبل مع الهيئات التنظيمية الأوروبية، بما في ذلك الغرامات المفروضة على صانع آيفون.

وفي عام 2019، بعد أن تمكن كوك من إقناع ترامب بالحصول على إعفاء لشركة آبل من سلسلة من التعريفات الجمركية التي تؤثر على الواردات الصينية، أهدى كوك الرئيس آنذاك أحد أول أجهزة "ماك برو" (Mac Pro) التي تمت صناعتها في منشأتها الجديدة في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع بلومبيرغ في يونيو/حزيران، صرح ترامب بأنه وجد كوك "رجل أعمال جيد جدا".