المركزي الأميركي يخفض الفائدة رغم فوز ترامب

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) اليوم الخميس أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، وأشار صناع السياسات إلى هدوء أوضاع سوق العمل بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ 2%.

وخفضت لجنة السوق المفتوحة بالمركزي -نهاية اجتماع السياسات الذي استمر يومين- سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة إلى نطاق 4.50 و4.75%، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وقالت "استمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية".

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ويأتي قرار الاحتياطي الاتحادي رغم أن سياسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب مع "الدولار القوي" والذي يقتضي رفع سعر الفائدة لا خفضها.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت شبكة "سي إن إن" اليوم -نقلا عن مستشار كبير لترامب- أن الأخير سيسمح على الأرجح لجيروم باول باستكمال فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ونقلت الشبكة عن المستشار -الذي اشترط عدم نشر اسمه- أن الرئيس المنتخب قد يغير رأيه لكن وجهة نظر ترامب وفريقه الاقتصادي الحالية هي أن باول يجب أن يظل على رأس "المركزي" حتى انتهاء فترة ولايته في مايو/أيار 2026.