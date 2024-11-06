مؤشرات الأسهم الأميركية تسجل قمما قياسية بعد فوز ترامب

ارتفعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية ناسداك ، وداو جونز، و"ستاندرد آند بورز 500″ إلى قمم جديدة اليوم بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024 وعودته إلى السلطة، بعد 4 سنوات من خسارته الانتخابات الماضية للبيت الأبيض:

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 3.14% إلى 43 ألفا و548.25 نقطة وقت كتابة هذا التقرير بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 43 ألفا و624.11 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك 2.38% إلى 18 ألفا و877.5 نقطة، وذلك بعد أن بلغ ذروته عند 18 ألفا و907 نقاط خلال التعاملات.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.1% إلى 5904.12 نقاط بعد أن سجل أعلى مستوياته عند 5907.11 نقاط، خلال التعاملات.

وعلى صعيد الأسهم:

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ارتفع سهم أبل 0.6% إلى 224.75 دولارا.

صعد سهم تسلا 13.7% إلى 286.12 دولارا.

زاد سهم مايكروسوفت 1.14% إلى 416.19 دولار.

قفز سهم بنك جي بي مورغان 10% إلى 243.6 دولارا.

زاد سهم بنك مورغان ستانلي 12.19% إلى 132.20 دولارا.

المؤشرات العربية

وفي العالم العربي، ارتفع المؤشر السعودي 0.7% وصعد مؤشر دبي 0.5% في حين زاد مؤشر أبو ظبي 0.4%.

وقال رئيس قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال، محمد حشاد إن "المحللين لاحظوا أن تحركات الأسواق تتماشى مع توقعات المستثمرين بشأن النهج الاقتصادي لإدارة ترامب، الذي يركز على تخفيف الضغوط التنظيمية وتغيير السياسات التجارية".

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادي في مصر 0.8% مع ارتفاع سهم "فوري" لتكنولوجيا الخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية 3.2%.