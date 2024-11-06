ارتفعت أسهم شركة إنفيديا لتتجاوز فيمتها السوقية شركة آبل وتصبح للمرة الثانية الشركة الأعلى قيمة في العالم.

وزاد سهم إنفيديا بنحو 3% لترتفع القيمة السوقية عند إغلاق تعاملات أمس إلى 3.43 تريليونات دولار متجاوزة القيمة السوقية لشركة آبل البالغة 3.4 تريليونات دولار.

وارتفعت قيمة أسهم إنفيديا 3 أضعاف خلال العام الجاري؛ بعد أن أظهر المستثمرون ثقة مستمرة بقدرة الشركة على الحفاظ على معدل نمو سريع من وحدات معالجة الرسومات (جي بي يو) الخاصة بها ومكانة قيادية في سوق الذكاء الاصطناعي.

وجاء ارتفاع أسهم إنفيديا أيضا مدفوعًا بالإعلان الذي صدر بعد ظهر الجمعة عن أنها ستحل محل إنتل في مؤشر داو جونز الصناعي، وهو إنجاز يعكس أهمية الشركة في قطاع التكنولوجيا.

ومن المقرر أن تدخل الشركة المؤشر الجمعة المقبلة.

في الوقت نفسه، واجهت شركة آبل ضغوطًا هبوطية على سهمها بسبب تحرك ملحوظ من جانب أحد أكبر مساهميها، شركة بيركشاير هاثاواي، بقيادة وارن بافيت الذي كشف خلال عطلة نهاية الأسبوع عن قيامه ببيع كبير آخر لأسهمه في آبل.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تفوقت شركة إنفيديا لفترة وجيزة على شركة آبل لتصبح أكبر شركة في العالم، لكنها لم تحافظ على مستواها عند إغلاق التداول منذ يونيو/حزيران الماضي.

أداء إنفيديا

شهدت إنفيديا نموا ماليا غير عادي، إذ ارتفع صافي دخلها من 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022 إلى 31.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك يمثل زيادة كبيرة مدفوعة بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وعلى مدار العامين الماضيين، ارتفع سعر سهم إنفيديا بنسبة 850%، وهذا الارتفاع يعكس ثقة المستثمرين القوية ومكانة الشركة المهيمنة في سوق أشباه الموصلات خصوصًا في مسرعات الذكاء الاصطناعي.