الأردن ومصر يبحثان ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي

بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي ربط حقل الريشة الغازي شمال شرقي الأردن بخط الغاز العربي، من خلال خط طول 300 كيلومتر، بناء على الدراسات الأخيرة التي تشير إلى وجود كميات تجارية من الغاز في حقل الريشة الغازي، كما بحثا ملف التعاون الأردني المصري في مجال غاز المركبات.

وتناول الوزيران المصري والأردني في مباحثاتهما على هامش مؤتمر أديبك 2024، الذي يقام حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي خط الغاز العربي ومستقبل الغاز في الأردن وفقا للخطة الإستراتيجية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردني.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات فنية بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وشركة بترول المصرية العامة للتعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في المناطق المفتوحة بالأردن.

يشار إلى أن شركة غاز مصر وشركة تطوير العقبة وقعتا اتفاقا، مؤخرًا، لتنفيذ مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية في العقبة بالغاز الطبيعي، تضمن إنشاء شبكة أنابيب الغاز الطبيعي والبنى التحتية اللازمة ومبنى للتحكم والتشغيل وأنظمة سلامة عامة، وفقا لأعلى المعايير المُنظمة لقطاع الغاز.