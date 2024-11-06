إعلان ترامب الفوز في الانتخابات يخفض النفط والذهب ويرفع بيتكوين إلى مستوى قياسي

سيطرت نتائج الانتخابات الأميركية التي تظهر تباعا على الأسواق خلال تعاملات اليوم بعد إعلان دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية وعودته إلى البيت الأبيض.

وهبطت أسعار النفط أكثر من 1% مع تماسك الدولار بفعل رهانات السوق على فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، فضلًا عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتًا بما يعادل 1.22%، مسجلة 74.61 دولارا للبرميل، في حين خسر الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 83 سنتًا أو 1.15% مسجلا 71.17 دولارا للبرميل.

وقال المحلل في آي جي ماركتس، توني سيكامور، إن "المؤشرات الأولية تميل إلى الجمهوريين.. عائدات السندات الأميركية والدولار في ارتفاع.. هذا بدوره يؤثر سلبًا على أسعار الخام التي شهدت أداء جيدا في الجلسات القليلة الماضية".

الدولار

ارتفع الدولار في طريقه لتسجيل أكبر زيادة يومية منذ مارس/آذار 2020 اليوم الأربعاء مقابل عملات رئيسة، في حين قفزت عملة بيتكوين الرقمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع انطلاق ما يسمى "تداولات ترامب"، إذ تتزايد رهانات المتعاملين على فوز ترامب في الانتخابات.

ويتقدم ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بحصوله على 267 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224 لهاريس، وقد فاز ترامب في ولاية جورجيا الحاسمة وفقا لتوقعات إديسون ريسيرش، ويتطلب الأمر الحصول على 270 صوتا للفوز بالرئاسة.

ولا تزال ولايات حاسمة أخرى على المحك، ومنها بنسلفانيا ولها 19 صوتا في المجمع الانتخابي.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسة من بينها اليورو والين 1.6% إلى 105.7، في وقت كتابة هذا التقرير. وسجل في وقت سابق من الجلسة 105.19 وهو أعلى مستوى في 4 أشهر، ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء يومي منذ مارس/آذار 2020.

وسجّلت عملة بتكوين المشفرة 75361 دولارًا وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق مع توقع أن يكون ترامب أكثر دعما للعملات المشفرة من هاريس، فسجلت ارتفاعا بنسبة 5.66% عند 72891 دولارا.

وتراجع اليورو 1.92% إلى 1.0719 دولار لأول مرة منذ 2 يوليو/تموز الماضي، وقد عوّض بعض مكاسبه في تعاملات اليوم مسجلا 1.0742 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني 1.31% إلى 1.2868 دولار.

وصعد الدولار 1.8% إلى 154.34 ينا في أعلى مستوى منذ 30 يوليو/تموز قبل أن يتراجع قليلا إلى 154 ينا.

الذهب

انخفضت أسعار الذهب مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة بعد إلقاء ترامب خطاب النصر في الانتخابات، كما ينصبّ التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.62% إلى 2726.73 دولارا للأوقية (الأونصة)، في وقت كتابة هذا التقرير. وكان الذهب قد بلغ قمة غير مسبوقة عند 2790.15 دولارا يوم الخميس الماضي.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.54% إلى 2743.90 دولارا.