بعد إغلاف كارفور الفطيم تؤسس متاجر هايبر ماكس في الأردن

تعتزم مجموعة ماجد الفطيم افتتاح العلامة التجارية الجديدة هايبر ماكس في مملكة الأردن، بعدما أوقفت أمس جميع عمليات متاجر كارفور تحت ضغط المقاطعة الشعبية للعلامات التجارية التي ظهرت داعمة للاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة.

وقالت المجموعة الإماراتية أمس في منشور على صفحة كارفور الأردن على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "نشكر عملاءنا على دعمهم ونعتذر عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا القرار".

وكانت كارفور من ضمن علامات تجارية عصفت بها حملة المقاطعة من قبل الأردنيين تضامنا مع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبعد أن انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تظهر جنودًا إسرائيليين يحملون مواد غذائية موضوعة بأكياس عليها شعار كارفور.

وأضافت المجموعة "يسعدنا دعوتكم لمشاركتنا تدشين هايبر ماكس علامتنا التجارية للمواد الغذائية في قطاع التجزئة الجديدة تماما في الأردن والمملوكة بالكامل لماجد الفطيم" وأضافت أن الافتتاح اليوم في سيتي مول بالعاصمة عمّان.

السلسلة الجديدة

وبينت المجموعة أن السلسلة الجديدة ستوفر -عبر متاجرها البالغ عددها 34 متجرا في مختلف أنحاء المملكة- المواد الغذائية محلية المصدر ومستلزمات المنزل التي تلبي مختلف احتياجات العملاء.

وتدير ماجد الفطيم أكثر من 375 متجرًا لكارفور في 15 دولة، وتملك حقوق تشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وفي مصر والكويت والأردن، حيث يوجد أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين، نجحت حركة المقاطعة تلك في توجيه العديد من المستهلكين بعيدًا عن الشركات التي يُنظر إليها على أنها تدعم إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت ماجد الفطيم إن الإيرادات من قسم التجزئة الخاص بها انخفضت، ويرجع ذلك جزئيًا إلى "تحول في مشاعر المستهلكين مرتبط بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة".