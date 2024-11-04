6 طرق لتبسيط حياتك المالية قبل التقاعد

في مقال نُشر على فوربس، قدّم غريغوري أوستروفسكي، خبير التخطيط المالي وعضو "فوربس فايننشال كاونسيل"، 6 طرق يمكن أن تساعد الأفراد على تبسيط شؤونهم المالية قبل مرحلة التقاعد.

ويوضح أوستروفسكي أن الإعداد الجيد الآن قد يجنب الكثير من التحديات المالية لاحقا.

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1- أتمتة المدفوعات والادخار للاستقرار المالي

تعتبر أتمتة المدفوعات من أهم الطرق لتجنب النسيان وتوفير الجهد، وينصح أوستروفسكي بإنشاء نظام أوتوماتيكي لتحويل جزء من دخلك إلى حسابات الادخار والاستثمار، ويقول "عندما يتم تحويل الأموال تلقائيًا، فإنك لا تشعر بفقدانها، وهذا يساعد في بناء مدخرات مستقبلية دون عناء."

2- سداد الديون لتقليل الأعباء المالية في التقاعد

يؤكد أوستروفسكي على ضرورة تسديد الديون قبل التقاعد لتقليل النفقات المستقبلية، ويقول "كل دولار تدفعه لتسديد الديون يعادل عائدا بنسبة الفائدة التي كنت ستدفعها، مما يساعد على تحرير أموالك للاستثمار في خطط التقاعد".

3- العمل مع مستشار مالي لتحقيق الأهداف الشخصية

يوصي أوستروفسكي بالعمل مع مستشار مالي مؤهل يساعد في تنسيق كل الجوانب المالية، من الديون إلى الاستثمارات، وقال "يمكن للمستشار المالي الجيد أن يرسم لك خريطة طريق واضحة نحو تحقيق أهدافك طويلة الأمد، ويساعدك على مراقبة تقدمك بشكل مستمر."

4- تحديد أهداف واضحة وطويلة الأمد للتقاعد

يعتبر وضع أهداف محددة للتقاعد أمرا بالغ الأهمية، ويقترح أوستروفسكي وضع خطط مالية دقيقة تشمل المبلغ المطلوب عند التقاعد والنفقات الشهرية المتوقعة، مما يساعد في خلق رؤية واضحة لتحقيق الاستقرار المالي.

5- تجاهل الضوضاء المالية والتركيز على المصادر الموثوقة

يمكن أن يؤدي الاعتماد على مصادر غير موثوقة إلى تشويش اتخاذ القرارات المالية، ويقول أوستروفسكي "عليك تحديد مصادر المعلومات التي تثق بها، والتواصل مع مستشار مالي لتقييم الفرص المالية بعناية".

6- التحضير المبكر للتقاعد لتجنب القلق المالي

يؤكد أوستروفسكي أن التخطيط المسبق هو مفتاح تجنب القلق المالي في المستقبل. وينصح بالاستعداد من خلال وضع خطة شاملة تأخذ بعين الاعتبار السفر والأنشطة العائلية وغيرها من الأمور، ويقول "التخطيط يمكن أن يساعدك على الاستمتاع بتقاعد خال من القلق".

بهذه الطرق الست، يمكن للأفراد تبسيط حياتهم المالية والاستعداد للتقاعد بشكل أفضل، وفقًا لتوصيات فوربس وأوستروفسكي.