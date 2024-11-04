كارفور تغلق فروعها بالأردن بعد تصاعد حملات المقاطعة الشعبية

أعلنت سلسلة متاجر كارفور إغلاق جميع فروعها في الأردن بدءا من اليوم الاثنين، بعد تصاعد حملات المقاطعة الشعبية الواسعة التي جاءت احتجاجا على دعم الشركة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، أكدت "كارفور الأردن" أنها ستوقف جميع عملياتها في المملكة، مقدمةً الشكر للعملاء على دعمهم، ومعربةً عن أسفها على أي إزعاج قد يسببه هذا القرار.

محاولات يائسة

قرار الإغلاق يأتي بعد محاولات سابقة لكارفور الأردن، المملوكة لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، لتغيير اسم العلامة التجارية بهدف الالتفاف على حملات المقاطعة الشعبية التي امتدت لأكثر من عام، لكنها لم تحقق نجاحًا يُذكر.

وقد أدى تصاعد المقاطعة إلى إغلاق تدريجي لعدد من فروع كارفور في الأردن، حيث أزيلت العلامات التي تحمل اسم الشركة من بعض الفروع.

ووصفت حركة المقاطعة هذا القرار بأنه "انتصار للشعب الأردني" الذي طالب بإنهاء العلاقة مع كارفور والاستغناء عن العلامة التجارية، كما طالب بمنع بيع منتجاتها في المتاجر المحلية.

وكان استطلاع للرأي، أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، أشار إلى أن نسبة المشاركين في حملات المقاطعة تجاوزت 90%، وهو ما يعكس تضامنا واسعا بين الأردنيين مع أهداف الحملة.