النفط يرتفع مدفوعا بتمديد أوبك خفض الإنتاج والذهب يستقر

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعد أن مددت 8 دول من تحالف أوبك بلس خفض الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا مع ضعف الطلب وزيادة المعروض من خارج المجموعة، في حين استقرت أسعار الذهب نسبيا بعد قمة جديدة سجلتها الخميس الماضي.

النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب تسليم 1.18 دولار أو 1.61% إلى 74.28 دولار للبرميل، في وقت كتابة هذا التقرير، كما انخفض برميل خام غرب تكساس الأميركي 1.19 دولار أو 1.73% إلى 70.69 دولار.

وكان من المقرر أن ترفع أوبك بلس التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج في ديسمبر/ كانون الأول بمقدار 180 ألف برميل يوميًا.

وهذا يعني أن المجموعة ستمدد خفضها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر، بعد أن أرجأت بالفعل زيادة الإنتاج من أكتوبر/ تشرين الأول بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الطلب.

وقال محللو بنك آي إن جي في مذكرة "التأجيل حتى يناير/كانون الثاني لا يغير الأساسيات بشكل كبير لكنه قد يترك السوق مضطرة لإعادة التفكير في استراتيجية أوبك بلس".

وجاء قرار تأجيل زيادة الإنتاج مخالفا لتوقعات البعض في السوق بأن أوبك بلس ستمضي قدما في زيادة الإنتاج المقررة.

وقال المحللون "تأجيل زيادة الإنتاج يعني أن المجموعة ربما تكون أكثر استعدادا لدعم الأسعار مما يعتقد الكثيرون".

وقبل قرار تأجيل زيادة الإنتاج، كان من المنتظر أن يبدأ الأعضاء الثمانية في أوبك بلس (السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان) في التخلي تدريجيًا عن تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا عن طريق زيادة الإنتاج في ديسمبر/ كانون الأول 2024 وعلى مدى شهور لاحقة خلال العام المقبل.

وستظل تخفيضات أوبك بلس المتبقية البالغة 3.66 مليون برميل يوميًا سارية حتى نهاية عام 2025، وهو ما تم الاتفاق عليه في يونيو/ حزيران.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك بلس في أول ديسمبر/ كانون الأول لتحديد سياسة الإنتاج في 2025.

الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم مع استعداد المستثمرين لأسبوع حاسم للاقتصاد العالمي مع إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية واحتمال إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2738.29 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان المعدن النفيس قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس عند 2790.15 دولار.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2747.50 دولار.

وقبل ساعات من انتخابات الرئاسة الأميركية غدا الثلاثاء، تكشف استطلاعات الرأي عن منافسة محتدمة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، مما قد يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن خفض أسعار الفائدة وتصريحات رئيس المجلس جيروم باول ومسؤولين آخرين بالبنك.

وأظهرت أداة فيد ووتش أن خبراء الاقتصاد يتوقعون بنسبة 98% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها كالتالي: