أميركان إيرلاينز وشركات طيران عالمية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل

مددت شركة أميركان إيرلاينز قرارها إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى سبتمبر/أيلول 2025، وأزالت إمكانية حجز الرحلات إلى إسرائيل خلال هذه الفترة من موقعها على الإنترنت.

وكانت أميركان إيرلاينز قد أوقفت جميع رحلاتها إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وكان من المقرر استئناف الرحلات في مايو/أيار 2024، لكن بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل في أبريل/نيسان قررت تمديد التعليق حتى مارس/آذار 2025.

وأشارت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية إلى مخاوف من أن قرار أميركان إيرلاينز قد يجرّ معه تأجيلات مماثلة لشركات طيران أخرى مثل دلتا إيرلاينز وفيرجن أتلانتيك وبريتيش إيرويز وإيزي جيت، التي من المفترض حسب الخطط المعلنة أن تستأنف رحلاتها في مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين.

ومع عدم وجود شركات طيران أميركية تشغل رحلات بين إسرائيل والولايات المتحدة، تحتكر شركة إلعال الإسرائيلية الرحلات إلى أميركا الشمالية، وذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ويزيد من مداخيل الشركة الإسرائيلية.

الخطوط الفرنسية

في سياق متصل، علّقت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "حتى إشعار آخر" رحلاتها فوق منطقة البحر الأحمر، وذلك "في إجراء احترازي" بعد أن أبلغ طاقمها عن وجود "جسم مضيء" فوق السودان.

وقالت الشركة في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية "تؤكد الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) أنها قررت، في إجراء احترازي، أن تُعلّق التحليق فوق منطقة البحر الأحمر حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان أن هذا القرار اتُّخذ عقب "رصد جسم مضيء على ارتفاع عال" في السودان.

وذكرت شركة الخطوط الجوية الفرنسية أن خط سير بعض رحلاتها قد تغيّر وأن بعض الطائرات قد عادت أدراجها نحو المطارات التي أقلعت منها.

وشددت على أن سلامة عملائها وأطقمها "هي ضرورة مطلقة"، مشيرة إلى أنها تراقب باستمرار تطور الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تخدمها طائراتها وتحلّق فوقها "من أجل ضمان أعلى مستوى من السلامة والأمن للرحلات الجوية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في مجال الطيران قوله إن الشركة الفرنسية هي شركة الطيران الوحيدة التي اتخذت هذا الإجراء الاحترازي، مضيفا أن المجال الجوي فوق المنطقة لم يغلق.

وتشن جماعة الحوثيين في اليمن هجمات صاروخية وبمسيرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 على السفن التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل، لفك الحصار عن قطاع غزة.

وأدت الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر وخليج عدن إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية بشكل كبير في هذه المنطقة الأساسية للتجارة العالمية.

وفي ما يلي بعض شركات الطيران التي عدلت خدماتها من المنطقة وإليها:

شركة خطوط إيجة الجوية اليونانية

ألغت شركة الطيران اليونانية رحلاتها من بيروت وإليها حتى 17 ديسمبر/كانون الأول، ومن تل أبيب وإليها حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

الخطوط الجوية الجزائرية

علّقت الشركة رحلاتها من لبنان وإليه حتى إشعار آخر.

إير بالتيك (طيران البلطيق)

ألغت شركة إير بالتيك المملوكة لحكومة لاتفيا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

إير إنديا

علقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

بلغاريا إير

ألغت شركة الطيران البلغارية رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى 23 ديسمبر/كانون الأول.

كاثي باسيفيك

ألغت الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

كوريندون إيرلاينز

ألغت شركة الطيران التركية رحلاتها الجوية من تل أبيب وإليها حتى يناير/كانون الثاني 2025.

دلتا إيرلاينز

أوقفت شركة الطيران الأميركية رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى مارس/آذار 2025.

إيزي جت

علقت الشركة البريطانية للطيران المنخفض التكلفة رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى مارس/آذار 2025.

مصر للطيران

علقت شركة الطيران المصرية في سبتمبر/أيلول رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى "يستقر الوضع".

طيران الإمارات

ألغت الشركة المملوكة للدولة في الإمارات الرحلات إلى بيروت حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ورحلاتها إلى بغداد حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري

الخطوط الجوية الإثيوبية

قالت شركة الطيران الإثيوبية، في منشور على منصة فيسبوك في 4 أكتوبر/تشرين الأول، إنها علقت رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر.

فلاي دبي

قال متحدث باسم شركة الطيران الإماراتية في 30 أكتوبر/تشرين الأول إن الرحلات الجوية بين دبي وبيروت لا تزال معلقة في حين أن الرحلات الجوية إلى العراق وإيران تعمل.

مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي إيه جي)

ألغت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي إيه جي) رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى نهاية مارس/آذار 2025.

وألغت شركة إيبيريا إكسبريس للطيران المنخفض التكلفة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي إيه جي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما ألغت شركة فيولينغ رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 يناير/كانون الثاني 2025 مع إلغاء الرحلات الجوية إلى عمّان حتى إشعار آخر.

إيران إير

ألغت الخطوط الجوية الإيرانية جميع الرحلات من بيروت وإليها حتى إشعار آخر.

الخطوط الجوية العراقية

أوقفت الخطوط الجوية العراقية، الناقل الوطني للبلاد، رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر.

إيتا

مددت الخطوط الجوية الإيطالية تعليق رحلاتها مع تل أبيب حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

لوت

ألغت الخطوط الجوية البولندية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلاتها المجدولة إلى بيروت في أول أبريل/نيسان 2025.

مجموعة لوفتهانزا

علقت المجموعة الألمانية رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بينما علقت شركة الطيران المنخفض التكلفة يورو وينجز التابعة لها الرحلات حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وألغت المجموعة الرحلات الجوية من طهران وإليها حتى 31 يناير/كانون الثاني 2025 ومن بيروت وإليها حتى 28 فبراير/شباط 2025.

وقالت الخطوط الجوية السويسرية (سويس)، وهي جزء من المجموعة، بشكل منفصل إنها ستلغي رحلاتها إلى بيروت حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل.

وعلقت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر/كانون الأول.

بيغاسوس

ألغت شركة الطيران التركية رحلاتها إلى بيروت حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

الخطوط الجوية القطرية

علقت شركة الطيران القطرية مؤقتا رحلاتها من إيران ولبنان وإليهما مؤقتا لكنها ستشغل رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمّان والعراق خلال ساعات النهار فقط.

رايان إير

ألغت أكبر شركة للطيران المنخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايكل أوليري في 3 أكتوبر/تشرين الأول للصحفيين إن تعليق الرحلات من المرجح أن يستمر حتى نهاية مارس/آذار 2025.

زوند إير

ألغت الشركة الألمانية جميع رحلاتها إلى بيروت من برلين حتى الثامن من ديسمبر/كانون الأول، ومن برلين حتى 26 مارس/آذار، ومن مطار مونستر/أوسنابروك حتى 29 مارس/آذار.

تاروم

مددت شركة الطيران الرومانية تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

يونايتد إيرلاينز

علقت الشركة -مقرها شيكاغو- رحلاتها إلى تل أبيب لفترة غير محددة.

فيرجن أتلانتيك

مددت شركة الطيران البريطانية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية مارس/آذار 2025.

ويز إير

علقت شركة الطيران -مقرها المجر- رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 14 يناير/كانون الثاني 2025.