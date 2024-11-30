روسيا ترفع حظرا على صادرات البنزين عن المنتجين

قالت الحكومة الروسية اليوم السبت إنها رفعت حظرا مؤقتا على صادرات البنزين عن المنتجين لكنها مددت القيود حتى 31 يناير/كانون الثاني 2025 على مصدرين آخرين للوقود مثل البائعين المستقلين أو من يعيدون البيع.

وكان من المزمع أن ينتهي الحظر الأولي على صادرات البنزين في نهاية هذا العام.

ولا يشمل هذا الحظر صادرات البنزين إلى:

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو، والذي يضم عددا من دول الاتحاد السوفياتي سابقا.

الدول التي ترتبط روسيا معها باتفاقات حكومية لإمدادات الوقود مثل منغوليا.

وقالت الحكومة في بيان "تم اتخاذ هذا القرار للحفاظ على استقرار الوضع في سوق الوقود المحلية ودعم اقتصاد تكرير النفط ومكافحة تصدير بنزين المركبات في السوق الرمادية (الموازية)".

وأنتجت روسيا العام الماضي 43.9 مليون طن متري من البنزين، وصدّرت نحو 5.76 ملايين طن أي 13% تقريبا من إنتاجها.

ومن أكبر الدول المستوردة للبنزين الروسي نيجيريا وليبيا وتونس والإمارات.

وفي روسيا أيضا قالت شركة غازبروم الروسية للغاز إنها سترسل 42.2 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت، وهي كمية تتماشى إلى حد كبير مع ما أرسلته خلال الأيام القليلة الماضية.