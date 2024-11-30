اقتصاد|كندا

رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب وسط أزمة الرسوم الجمركية

(COMBO) This combination of pictures created on November 29, 2024 shows former US President and Republican presidential candidate Donald Trump (L) looking on during a campaign rally at PPG Paints Arena in Pittsburgh, Pennsylvania on November 4, 2024 and Canadian Prime Minister Justin Trudeau looking on during a press conference with French President Emmanuel Macron in Montreal, Canada, on September 26, 2024. Canadian Prime Minister Justin Trudeau arrived in Palm Beach, Florida, on November 30, 2024 for what Canadian and American media said was a meeting with US President-elect Donald Trump at his Mar-a-Lago luxury estate. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU and Ludovic MARIN / AFP)
مصدر حكومي كندي أكد أن ترودو (يمين) تناول العشاء مع ترامب بمنتجع مارالاغو (الفرنسية )
30/11/2024

زار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو منتجع دونالد ترامب في فلوريدا للقاء الرئيس الأميركي المنتخب وذلك بعد أيام من تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الكندية بسبب مخاوف تتعلق بالحدود.

وشوهد ترودو -الذي لم يتضمن جدول أعماله زيارة مقررة إلى فلوريدا- وهو يغادر فندقا في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا متوجها إلى منتجع مارالاغو الذي يملكه ترامب، وفق ما نقلت رويترز.

وأكد مصدر حكومي كندي لوكالة الصحافة الفرنسية أن ترودو تناول العشاء مع ترامب في منتجع مارالاغو، مقر إقامته.

كان ترامب قد هدد يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك إلى أن تتخذ الدولتان إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات وخاصة الفنتانيل وضد المهاجرين الذين يعبرون الحدود.

وحذر مسؤولون من المكسيك وكندا والصين، إلى جانب مجموعات صناعية رئيسية، من أن الرسوم الجمركية الباهظة التي هدد بها ترامب ستضر باقتصادات جميع البلدان المعنية، وتتسبب في ارتفاع التضخم وإلحاق الضرر بسوق العمل.

ومن شأن أي ضربة للاقتصاد الكندي أن تزيد من الصعوبات التي يواجهها ترودو في وقت تراجعت فيه شعبيته بسبب تباطؤ الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة على مدى السنوات القليلة الماضية.

إجراءات كندية مرتقبة

وأكدت كندا أنها تدرس منذ الآن فرض رسوم جمركية إضافية على بعض المنتجات الأميركية ردا على أي تدابير من جانب واشنطن، وفق ما أفاد مصدر حكومي.

وذهبت أكثر من 3 أرباع الصادرات الكندية من حيث القيمة (592 مليار دولار كندي/422.5 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة عام 2023.

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3 أرباع الصادرات الكندية من حيث القيمة ذهبت إلى أميركا (شترستوك)

وعلى صعيد الوظائف، فإن حوالى مليوني شخص في كندا من أصل تعداد سكاني إجمالي يقارب 41 مليون نسمة، يعولون في معيشتهم على الصادرات.

وفي حديثه إلى الصحافة الجمعة، ألمح ترودو إلى أنه ليست لديه أي شكوك حول نية ترامب في تطبيق الزيادة التي أعلن عنها عند توليه السلطة.

وقال "عندما يدلي دونالد ترامب بتصريحات كهذه، فإنه ينوي تنفيذها".

وخلال ولاية ترامب الأولى، فرضت الولايات المتحدة على كندا رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم، فردت أوتاوا مستهدفة بعض المنتجات الأميركية.

وجعل ترامب من مسألة الرسوم الجمركية ركيزة سياسته الاقتصادية خلال حملته الانتخابية، متغاضيا عن اتفاق التبادل الحر الموقع بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال ولايته الأولى.

ماذا عن المكسيك؟

تباحث ترامب الأربعاء مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم خلال مكالمة هاتفية كانت موضع تأويلات متباينة.

ففي حين أكد ترامب أن رئيسة المكسيك وافقت على "وقف الهجرة" غير القانونية إلى الولايات المتحدة، عارضته شينباوم مشيرة إلى أن موقف بلادها ليس "إغلاق الحدود".

كما هددت بدورها بفرض رسوم جمركية مشددة على المنتجات الأميركية، محذرة بأن هذه الحرب التجارية تهدد القدرة التنافسية والوظائف في أميركا الشمالية وقد تثير التضخم.

من جانبه، اعتبر الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن أن خطة ترامب "ستأتي بنتائج عكسية"، مؤكدا أن البلدين المجاورين "حليفان" و"آخِر ما نحتاج إليه هو البدء بإفساد هذه العلاقات".

المصدر : الفرنسية + رويترز

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