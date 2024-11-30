انتقادات لحكومة نتنياهو بسبب تخصيص أموال لأحزاب الائتلاف وسط أزمة مالية

قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إنه في خطوة مثيرة للجدل، وافقت لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي على تحويل 248 مليون شيكل (68 مليون دولار) لصالح مشاريع مرتبطة بالأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم تحت ما تسمى "الأموال الائتلافية".

يأتي ذلك في ظل تخفيضات كبيرة في الميزانية ورفع الضرائب المتوقعة لعام 2025، مما أثار موجة من الانتقادات بشأن أولويات الحكومة، وفقا للصحيفة.

توزيع الأموال

وذكرت صحيفة كالكاليست أنه من بين المبالغ المخصصة:

141 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) لصالح "دائرة الاستيطان" التابعة لوزيرة الاستيطان أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية.

64 مليون شيكل (18 مليون دولار) لوزارة القدس والتراث برئاسة مئير بروش من حزب "يهودت هتوراه"، بالإضافة إلى تمويل بمقدار 203 ملايين شيكل (56 مليون دولار) كإطار ائتماني لدعم أنشطة التراث في القدس بما يشمل البلدة القديمة.

39 مليون شيكل (10.8 ملايين دولار) لوزارة الخدمات الدينية بقيادة ميخائيل ملكيالي من حزب شاس، والتي ستُستخدم لدعم مراكز الأماكن المقدسة، واحتفالات "لاغ بعومر" في ميرون، والمحاكم الدينية، والمجلس الحاخامي الأعلى.

2.2 مليون شيكل (610 آلاف دولار) لدعم المحاكم الشرعية.

1.5 مليون شيكل (410 آلاف دولار) لدعم وحدة "القانون العبري" التابعة لوزارة العدل.

انتقادات حادة من المعارضة

وانتقدت النائبة ميراف كوهين من حزب "هناك مستقبل" تخصيص الأموال، ووصفت القرار بأنه "دليل واضح على الأولويات المشوهة لهذه الحكومة".

وأضافت كوهين أن "الميزانية تُفتح للمرة الثالثة، والعجز يتفاقم، وتصنيف الائتمان ينخفض، والأعمال التجارية في الشمال والجنوب تنهار، لكن الأولوية للحكومة هي تخصيص أموال لدائرة الاستيطان التابعة لأوريت ستروك".

وعلى الرغم من أن الحكومة وافقت على هذه التحويلات العام الماضي، فإن الأموال لم تُصرف حتى الآن بسبب غياب المشورة القانونية اللازمة، وفقا للصحيفة.

وحسب إرشادات المستشار القانوني للحكومة، يجب أن تصدر كل وزارة رأيا قانونيا يجيز تحويل هذه الأموال.