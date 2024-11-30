النفط يغلق على خسائر أسبوعية

انخفضت أسعار النفط -الجمعة- مقتربة من خسارة أسبوعية بأكثر من 3%، مع انحسار المخاوف بشأن مواجهات إسرائيل وحزب الله اللبناني واحتمال زيادة المعروض خلال العام المقبل على الرغم من توقعات بتمديد أوبك بلس لتخفيض الإنتاج.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان الجمعة إن 4 دبابات إسرائيلية توغلت في الحي الغربي من بلدة الخيام الحدودية.

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وتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار. ومع ذلك، قللت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء من علاوة المخاطر على النفط لتهبط أسعاره.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46% إلى 72.94 دولارا للبرميل عند التسوية.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتا أو 1.05% مسجلة 68 دولارا للبرميل.

وكان أمس الخميس عطلة في الولايات المتحدة بمناسبة عيد الشكر. ‭‭‭

وعلى أساس أسبوعي، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.1%، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 4.8%.

ولم يتسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطراب إمدادات النفط، والتي من المتوقع أن تكون أكثر وفرة في 2025.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضا في المعروض بما يربو على مليون برميل يوميا، أي ما يعادل أكثر من 1% من الإنتاج العالمي.

وأرجأ تحالف أوبك بلس -الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا- اجتماعه المقبل بشأن سياسة الإنتاج إلى الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل بعدما كان من المقرر عقده في الأول من الشهر القادم. ومن المتوقع أن يمدد الاجتماع تخفيضات إنتاج التحالف.

وقال محللون في "بي.إم.آي" في تقرير "على الرغم من أننا نتوقع أن تختار مجموعة أوبك بلس تمديد التخفيضات الحالية إلى العام الجديد، فلن يكون هذا كافيا لتبديد تأثير فائض الإنتاج كليا والذي نتوقعه للعام المقبل".

وأظهر استطلاع لرويترز شمل 41 محللا أن متوسط ​​سعر خام برنت قد يبلغ 74.53 دولارا للبرميل في 2025، في تعديل بالخفض للشهر السابع على التوالي في استطلاعات رويترز.