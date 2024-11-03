قالت مجموعة "إم بي سي" السعودية إنها تلقت إخطارا من شركة الاستدامة القابضة يفيد بأنها ستبيع كامل حصتها في المجموعة الإعلامية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي مقابل 7.47 مليارات ريال (نحو ملياري دولار).

وأضافت المجموعة في إفصاح للبورصة السعودية أن الاستدامة القابضة أبرمت أول أمس الجمعة اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة مع صندوق الثروة السيادي ستقوم بموجبها ببيع كامل حصتها في "إم بي سي" التي تبلغ 179 مليونا و550 ألف سهم تمثل 54% من إجمالي رأس مال المجموعة إلى الصندوق.

أداء السهم

وارتفع سهم "إم بي سي" بنحو 10% إلى 45.75 ريالا (12.23 دولارا) وقت إعداد هذا التقرير، وفق بيانات سوق الأسهم السعودي.

وذكرت "إم بي سي" أن عملية البيع ستتم من خلال صفقة خاصة، مضيفة أن سعر البيع للسهم الواحد يبلغ 41.60 ريالا (11.12 دولارا).

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ووفقا للإفصاح، سيمتلك صندوق الاستثمارات العامة بعد إتمام الصفقة 54% من إجمالي رأسمال مجموعة "إم بي سي".