8 تريليونات دولار سوق الحلال عالميا

قالت منسقة قمة الحلال العالمية بإسطنبول آيلين شنغول إن حجم سوق الحلال بلغ 8 تريليونات دولار عالميا بعد أن كان نحو تريليون دولار عام 2015.

وأضافت شنغول أن اقتصاد الحلال وقطاعه لا يقتصر على المسلمين فقط، بل يلقى إقبالا من غير المسلمين لأنه "صحي وآمن".

وانطلقت في إسطنبول الأربعاء الماضي فعاليات معرض "إكسبو حلال 2024" وقمة الحلال العالمية بنسختها العاشرة.

ويشارك في هذا المعرض -الذي يستمر حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي- 500 علامة تجارية محلية وأجنبية من حوالي 50 دولة.

وتابعت شنغول "عندما بدأنا هذا الحدث أول مرة عام 2015 كان حجم سوق الحلال في العالم حوالي تريليون دولار، أما الآن فهناك حديث عن اقتصاد بقيمة 8 تريليونات دولار في السوق".

وخلال افتتاح المعرض الأربعاء توقع إمره أته نائب رئيس قمة الحلال العالمية أن يصل حجم سوق الحلال في غضون 5 سنوات إلى نحو 12 تريليون دولار.

ويشمل سوق الحلال أساسا: التمويل الإسلامي، وقطاع الغذاء، وقطاع الأزياء والملابس الجاهزة، والإعلام، وقطاع السياحة.

وبلغت قيمة سوق الأغذية الحلال العالمية 2.3 تريليون عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي إيرادات سوق الأغذية الحلال بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% من عام 2024 إلى عام 2030، ليصل إلى ما يقارب من 5.3 تريليونات بحلول عام 2030، حسب ما ذكرت منصة "إم إم آر" لأبحاث السوق.

وتتوسع سوق الحلال العالمية بسرعة في عدد من الدول التي لم تكن داعمة لها تاريخيا، وبلغت القيمة التقديرية لسوق الأغذية الحلال في الولايات المتحدة على سبيل المثال 59.4 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 88.9 مليار دولار بحلول عام 2026، حسب ما ذكرت منصة "ألايد ماركت ريسيرتش".