بلغ سعر الذهب اليوم الخميس 2635 دولارا أميركيا عند افتتاح الأسواق العالمية لصرف العملات والمعادن، بتراجع بلغ 0.1% مقابل سعر الإغلاق أمس.

أسعار الذهب اليوم

نعرض هنا سعر غرام الذهب بالعملات المحلية والعيارات المختلفة:

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ويتحدد السعر العالمي المتداول بناء على سعر أونصة (أوقية) الذهب من العيار 24 قيراطا، وقياسا إليه يحسب سعر الغرام من عيارات الذهب الأخرى الأقل نقاءً من العيار 21 وغيره.

يعادل وزن الأونصة "تروي" الدولية 31.1035 غراما من الذهب تقريبا.

وعلى أساس سعر صرف الدولار بالأسواق العالمية يتم تحديد السعر العالمي للذهب بالعملات المحلية.

ويتأثر سعر الذهب في الأسواق المحلية بظروف كل بلد مثل الإقبال على شراء وبيع المجوهرات، وقد يختلف السعر من مدينة إلى أخرى في البلد نفسه حسب تكاليف توصيل وتأمين سبائك الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب في مصر

تقدر الشعبة العامة للذهب والمجوهرات المصرية متوسط سعر المعدن النفيس عيار 21 بقيمة 3680 جنيها، أي ما يعادل اختلافا عن سعر الافتتاح في السوق العالمي بـ0.43%.

ورصدت الجزيرة نت الأسعار التالية لبيع وشراء غرام الذهب عيار 21:

سعر البيع: 3670 جنيها.

سعر الشراء: 3650 جنيها.

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب في السعودية أقرب للسعر العالمي نظرا لربط سعر الريال السعودي بصرف الدولار الأميركي .

ورصدت الجزيرة نت الأسعار التالية لبيع وشراء غرام الذهب في المملكة عيار 22:

سعر البيع: 291 ريالا سعوديا.

سعر الشراء: 300 ريالا سعوديا.

وينتشر الذهب عيار 22 قيراطا في السعودية والخليج العربي، ويشار إلى سعر الشراء محليا بسعر الذهب المستعمل.

أسباب هبوط الذهب

يرى المحللون أن من أسباب تراجع سعر الذهب اليوم:

صدور بيانات سلبية بشأن التضخم تقلل من فرضية خفض سعر الفائدة الأميركية في ديسمبر/كانون الأول المقبل. دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين إسرائيل ولبنان يقلل من جاذبية المعدن الثمين كبديل للسيولة النقدية.

سعر الذهب المباشر

يستمر تداول الذهب في الأسواق العالمية على مدار الساعة طيلة اليوم، ويمكن متابعة أحدث سعر للذهب في المعاملات الفورية من خلال منصة رويترز وميتالس دايلي (Metalsdaily)، مع ضرورة الملاحظة أن السعر المباشر الذي يظهر على تلك المنصات هو السعر قبل 15 – 20 دقيقة.

أما المنصات الأخرى مثل غوغل فاينانس (Google Finance) فلا تنشر سعر الذهب في المعاملات الفورية (والتي رمزه XAU)، بل توفر سعر العقود الآجلة للذهب (رزم GCW00) وهنا يظهر الاختلاف بين الأسعار.

وقد يؤدي استمرار التداول طيلة اليوم إلى ما بعد منتصف الليل إلى فروقات طفيفة بين المنصات في اعتبار سعر آخر معاملة لليوم السابق.

توقعات سعر الذهب

في أحدث توقعات رسمية لبنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس (Goldman Sachs) توقع البنك ارتفاع سعر الذهب العالمي إلى 2900 دولار للأونصة في الأشهر الأولى من عام 2025 وإلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول نهاية 2025، معللا ذلك بـ:

إقبال البنوك المركزية على شراء الذهب، خاصة البنك المركزي الصيني. خفض سعر الفائدة الأميركية وفي أقوى الاقتصادات العالمية.

جدير بالذكر بأن الخبراء رفعوا من توقعاتهم خلال العام، حيث توقعوا كانوا سعرا بين 2300 و2357 دولارا أميركيا للأونصة.

ماذا قال الذكاء الاصطناعي؟

توقع أحد برامج الذكاء الاصطناعي المعتمدة في الجزيرة نت بأن يصل سعر الذهب غدا الجمعة إلى ما بين 2650 دولارات في الحد الأدنى، و2670 في الحد الأقصى، أي ما يعادل نسبة اختلاف يومي بين -0.32% و+0.43%.

أحداث مرتقبة تؤثر في سعر الذهب

لتوقع سعر الذهب في المستقبل القريب، يراقب المحللون الأحداث التالية والتي من شأنها أن تؤثر على السعر العالمي:

تقرير بيانات الوظائف في سوق العمل الأميركي، يوم 6 ديسمبر/كانون الأول. تقرير بيانات التضخم في سوق الأميركي، يوم 11 ديسمبر/كانون الأول. قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بخصوص سعر الفائدة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول. احتمال تنفيذ إيران ردها على الهجوم الإسرائيلي الأخير.

ويرجح معظم المتداولين فرصة أن يقر الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين توقع نحو 40% منهم احتمال إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وغالبا لا يؤثر مصادفة قرار البنك المركزي بشكل كبير على السعر لأن الأسعار الحالية تعكس التوقعات قبل صدور القرار.

أما في حال مخالفة التوقعات، مثلاً بقرار عدم خفض سعر الفائدة، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على سعر الذهب نظرا للعائد المرتفع للسيولة النقدية، في وقت لا يدر الاحتفاظ بالسبائك أي عائد مباشر.

ويتخذ الفدرالي الأميركي قراراته وفق أحدث معطيات نسبة التضخم والتوظيف ورؤيتهم للاتجاه المستقبلي.

سوق التداول العالمي

سوق صرف العملات فوريكس (forex) سوق عالمي تتداول فيه البنوك والأفراد ويعمل على مدار الساعة بالتنسيق بين 4 مراكز عالمية:

نيويورك، الولايات المتحد الأميركية. لندن، المملكة المتحدة. سيدني، أستراليا. طوكيو، اليابان.

يعمل السوق 5 أيام في الأسبوع ويغلق أسبوعيا لمدة 48 ساعة على النحو التالي:

يفتتح يوم الاثنين على الساعة 01:00 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة (10 مساءً من يوم الأحد بتوقيت غرينتش).

يغلق يوم السبت من الساعة 01:00 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة (10 مساءً من يوم الجمعة بتوقيت غرينتش).

يغلق طوال يوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة.

يستمر تسجيل طلبات البيع والشراء خلال ساعات الإغلاق لكن لا تنفذ المعاملات سوى خلال ساعات العمل.

اتجاه أسعار الذهب

سعر الإغلاق اليومي للذهب خلال الـ7 أيام الماضية تراوح بين 2632 دولارا وسجّل يوم الثلاثاء الماضي و2741 دولارا سجّل يوم السبت 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويكون مشتري الذهب يوم الخميس الماضي قد خسر نحو 3% من رأس المال فيما لو باع ذهبه بسعر الافتتاح اليوم.

وبلغ متوسط سعر الذهب اليومي 2693 دولارا خلال الـ7 أيام الماضية.

الأداء في 2024

على الصعيد الشهري، أغلق سعر الذهب في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على زيادة بنسبة 1% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول 2024، في حين كان متوسط سعر الذهب الشهري في آخر 12 شهرا عند 2306 دولارات.

ويكون مشتري الذهب في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد ربح 35% على رأس المال فيما لو باع اليوم.

الأداء السنوي

على الصعيد السنوي، ارتفع سعر الذهب العام الماضي ليبلغ 2062 دولارا، بزيادة 13% عن عام 2022.

وكان متوسط سعر الذهب السنوي في الأعوام العشرة الأخيرة عند 1511 دولارا.

ويكون مشتري الذهب في نهاية عام 2014 قد ربح 129% على رأس المال فيما لو باع اليوم.

الأسباب الرئيسية التي أدت إلى زيادة سعر الذهب في الأعوام الأخيرة:

نسب التضخم العالية التي بدأت مع جائحة كورونا في 2021 والسياسات النقدية التي صاحبتها. الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 وتجميد الدول الغربية لأصول البنك المركزي الروسي. إقبال البنك المركزي الصيني وغيره في 2022 على شراء حصص أعلى من الذهب. أزمة البنوك في 2023 وتراجع الثقة فيها. الحرب على غزة واتساع الصراع في الشرق الأوسط منذ 2023. تراجع نسبة الفائدة في 2024 خشية تأثيرها على سوق العمل والنشاط الاقتصادي.

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