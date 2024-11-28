بعد اتصال مع ترامب.. رئيسة المكسيك واثقة بتجنب حرب تجارية

أعربت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم اليوم الخميس عن ثقتها بإمكانية تجنب حرب رسوم تجارية مع الولايات المتحدة، لكنها لم توضح كيفية تجنبها. جاء ذلك في بيان صادر عنها بعد إجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي هدد قبل أيام بفرض رسوم تجارية على منتجات كل من كندا والمكسيك والصين عند توليه السلطة مباشرة.

وقالت شينباوم ردا على سؤال عن الموضوع خلال مؤتمر صحفي: "لا توجد حرب رسوم محتملة".

وقال ترامب الأربعاء إنه تحدث مع الرئيسة المكسيكية وإنها "وافقت على وقف الهجرة عبر المكسيك"، مضيفا في منشور على حسابه على موقع "تروث سوشيال" أن هذا "إغلاق فعلي لحدودنا الجنوبية".

وكتبت شينباوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ناقشنا إستراتيجية المكسيك بشأن قضايا الهجرة، وقلت لترامب إن القوافل لا تصل إلى الحدود الشمالية، لأن المكسيك تتولى أمرها… تحدثنا أيضا عن تعزيز التعاون في القضايا الأمنية، في إطار سيادتنا، والحملة التي نقوم بها لمنع استهلاك الفنتانيل (مادة مخدرة)".

لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان حديث شينباوم مع ترامب يشكل وعدا أو تعهدا أو بيانا بسيطا للواقع.

تضر بالعلاقات مع الحلفاء

من ناحيته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يأمل في أن يعيد ترامب التفكير في خططه لفرض رسوم على التجارة مع كندا والمكسيك، قائلا إنها يمكن أن تضر بالعلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة المقربين.

وتوعد ترامب الاثنين الماضي بأنه سيفرض رسوما جمركية مرتفعة على جميع السلع الواردة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم إضافية على السلع الواردة من الصين بمجرد عودته إلى البيت الأبيض.

وأضاف: "في 20 يناير/كانون الأول المقبل (يوم توليه السلطة)، كأحد أول أوامري التنفيذية العديدة، سأوقع جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم بنسبة 25% على جميع المنتجات الواردة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وعلى الحدود المفتوحة السخيفة"، مشيرا إلى أن الرسوم ستظل سارية "حتى يتوقف تدفق المخدرات، وخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يشكلون غزوا لبلادنا".

وبعد تصريحات سينباوم ارتفع البيزو المكسيكي بما يقرب من 1% في وقت مبكر من اليوم، بعد ضعفه في الأيام الأخيرة.

ويبدو أن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب تتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي وقع عليها ترامب في ولايته الأولى وسيخضع للمراجعة في عام 2026.

وشكلت المكسيك ما نسبته 15.9% من التجارة الأميركية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تليها كندا بنسبة 14.4% والصين بنسبة 10.8%.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد إنه لا يعتقد أنه من المحتمل أن تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على بلاده لأنها ستكون مكلفة للجانبين.