الذهب يصعد على حساب الدولار وسط ترقب خفض الفائدة

ضغطت بيانات التضخم الأميركية المرتقبة على الدولار، وسط توقعات بأن تأتي بإشارات على خفض محتمل للفائدة، مما رفع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار، وسط ترقب لبيانات تضخم رئيسية في الولايات المتحدة سعيا إلى مؤشرات على المدى المحتمل لخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.55% إلى 2647.68 دولارا للأوقية (الأونصة)، وسجل الذهب أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 2648 دولارًا.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، بواقع 0.51%، مما عزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوع تقريبا أمس الثلاثاء.

من جهته، قال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، إن "الذهب شهد تقلبات صاحبت تقلبات الدولار. ومع ذلك، كانت حركة الأسعار محدودة في التعاملات الآسيوية".

وأضاف: "على المدى الطويل، أعتقد أن الحرب التجارية التي سيشنها (الرئيس الأميركي المنتخب دونالد) ترامب قد تكون إيجابية للذهب بسبب أعباء الديون المرتفعة وبعض التخلي عن الدولار".

وسوف يراقب المتداولون عن كثب بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وطلبات إعانة البطالة والمراجعة الأولى للناتج المحلي الإجمالي، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي"، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 63% خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول.

وفي الصين، أظهرت بيانات أن صافي واردات البلاد من الذهب عبر هونغ كونغ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي انخفض مقارنة بسبتمبر/أيلول وتراجع 43% على أساس سنوي.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا، حيز التنفيذ الليلة الماضية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.36% إلى 30.55 دولارا للأوقية.

ارتفع البلاتين 0.55% إلى 934.86 دولارا.

صعد البلاديوم 1.15% إلى 992.45 دولارا.

الدولار

استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الأربعاء، مع مواصلة المستثمرين تقييم أثر تعهدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، بينما يترقبون بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع الدولار النيوزيلندي بعد خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة القياسية 50 نقطة أساس إلى 4.25%، مع الإشارة إلى انخفاض التضخم إلى ما يقرب من منتصف النطاق المستهدف.

وتعهد ترامب الاثنين الماضي بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة، مما أثار توتر المستثمرين.

وقالت خبيرة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي كارول كونغ: "من المرجح أن تظل الأسواق متوترة مع إعادة ولاية ترامب الثانية حالة الغموض بشأن وضع السياسات في الولايات المتحدة".

وأضافت: "قد يدفع هذا الغموض الأسواق إلى البيع أولا وطرح الأسئلة لاحقا، وهو أمر إيجابي للدولار الأميركي".

ومقابل نظيره الكندي، ارتفع الدولار 0.04% إلى 1.4058 دولار كندي، بعد أن لامس أعلى مستوى في 4 أعوام ونصف العام عند 1.4178 دولار كندي أمس الثلاثاء.

وظل الدولار بعيدا عن ذروة أمس الثلاثاء مقابل البيزو المكسيكي بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ يوليو/تموز 2022 في الجلسة السابقة.

وقال المحلل الإستراتيجي للعملات والائتمان لدى "دي بي إس" في سنغافورة، وي ليانغ تشانغ: "لا ينبغي للمستثمرين المبالغة في رد فعلهم، لأن الرسوم الجمركية جزء من تكتيكات التفاوض التجاري، وفقا للمقربين من ترامب".

واستقر الدولار قبل صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر/تشرين الأول في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، وذلك قبل إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة عطلة عيد الشكر غدا الخميس.

أبرز العملات

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، بما يعادل 0.47% إلى 106.51 نقاط.

وتفوق الين على نظرائه بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وتنامي الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اليابان في ديسمبر/كانون الأول.

وانخفض الدولار في أحدث التعاملات 0.94% إلى 151.66 ينا.

وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.0517 دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2596 دولار.

بيتكوين

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت بيتكوين (Bitcoin) 0.51% إلى 93 ألفا و408 دولارات، وهو ما يقل كثيرا عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 99 ألفا و830 دولارا الذي سجلته مطلع الأسبوع. وشهدت بيتكوين عمليات جني أرباح قبل وصولها إلى حاجز 100 ألف دولار.