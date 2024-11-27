مترو الرياض.. الملك سلمان يفتتح أكبر مشروع بالعالم يُبنى في وقت واحد

افتتح ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، مشروع قطار الرياض، الذي يُعد العمود الفقري لـ"شبكة النقل العام بمدينة الرياض" وأحد عناصر منظومة النقل بالعاصمة السعودية.

ويعد المشروع أكبر مترو بالعالم يُبنى في وقت واحد، وافتتح اليوم المرحلة الأولى من "مترو الرياض" عبر 3 مسارات من أصل 6 على أن يتم إطلاق باقي المسارات خلال الأسابيع المقبلة.

ويبلغ الطول الإجمالي لشبكة مترو الرياض 176 كيلومترا، ويشمل 84 محطة، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.

وقالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إن مترو الرياض الذي تكلف إنشاؤه 22.5 مليار دولار يهدف إلى الحد من الاستخدام المفرط للمركبات الخاصة وتعزيز الاقتصاد المحلي والمحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة لسكان الرياض عبر توفير وسيلة نقل متطورة وسريعة، مشيرة إلى أن مترو الرياض سيسهم بتسهيل حركة المرور وربط المناطق المتفرقة بالعاصمة.

إستراتيجية نقل جديدة

وتتكامل خدمات النقل بالقطارات والحافلات ضمن شبكة عملاقة بقدرة استيعابية تقدر بـ1.7 مليون راكب يوميا خلال مرحلة التشغيل الأولية، حيث تم تطوير الشبكة لربط المواقع والوجهات الرئيسة بالعاصمة، مثل مقار الوزارات والجامعات والمستشفيات والمجمعات التجارية ومراكز النقل والمرافق الحكومية.

ويتكون مترو الرياض من 6 مسارات تجوب العاصمة خاصة الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية وهي:

المسار الأول (الخط الأزرق) محور العليا- البطحاء- الحاير بطول 38 كيلومترا.

المسار الثاني (الخط الأحمر) طريق الملك عبد الله بطول 25.3 كيلومترا.

المسار الثالث (الخط البرتقالي) محور طريق المدينة المنورة- طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول بطول 40.7 كيلومترا.

المسار الرابع (الخط الأصفر) محور طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.6 كيلومترا.

المسار الخامس (الخط الأخضر) محور طريق الملك عبد العزيز بطول 12.9 كيلومترا.

المسار السادس (الخط البنفسجي) محور طريق عبد الرحمن بن عوف- طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 30 كيلومترا.

يعتبر أكبر وأضخم مشروع مترو في العالم.. الأربعاء القادم افتتاح جزئي لـ #مترو_الرياض عبر 3 مسارات في المرحلة الأولى، والمسارات هي: -المسار الأول:

محور العليا – البطحاء – الحاير بطول 38 كيلومتر. – المسار الثاني:

طريق الملك عبدالله بطول 25.3 كيلومتر. – المسار الثالث:

محور طريق… — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 23, 2024

خدمات متعددة

وجميع المحطات مكيفة ومجهزة بخدمة الإنترنت، وأنظمة معلومات الرحلات، في حين ستتضمن بعض المحطات محلات تجارية ومواقف للسيارات، ويضم مترو الرياض 4 محطات رئيسية تقع عند تقاطع مسارات القطار، وهي "محطة منطقة قصر الحكم، ومحطة مركز الملك عبد الله المالي، والمحطة الغربية، ومحطة "إس تي سي" (STC)".

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمترو 1.16 مليون راكب يوميا، ويُتوقع أن تسهم القطارات، التي تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة بمقدار مليوني رحلة يوميا.

تم إقرار مشروع مترو الرياض عام 2012 من قِبل مجلس الوزراء آنذاك، وفي 2013 تم توقيع عقوده مع 3 ائتلافات عالمية بقيمة إجمالية 22.5 مليار دولار، لكنه تعرض لعدة تحديات آخرها جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يتم خفض التلوث بنسبة 36% في العاصمة السعودية والحد من تهالك الطرق وتقليل فاتورة صيانتها.

أما فئات تذاكر المترو الرياض فهي كالتالي:

سعر التذكرة لمدة ساعتين 4 ريالات.

سعر التذكرة لمدة 3 أيام 20 ريالا.

سعر التذكرة لمدة 7 أيام 40 ريالا.

سعر التذكرة لمدة 30 يوما 140 ريالا.

الأطفال دون 6 سنوات مجانا.

التذاكر تشمل الباصات.

ويتم حجز تذاكر مترو الرياض 2024 إلكترونيا من خلال بطاقة "درب"، وكذلك من خلال تطبيق حافلات الرياض.