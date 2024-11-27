فاكهة الشتاء الذهبية.. أكبر 10 دول تنتج وتصدر "الكاكا" بالعالم

الكاكا أو الكاكي أو "البرسيمون" فاكهة شتوية غنية بالفيتامينات، وتمتلك مكونات مضادة للأكسدة، وتستخدم في العديد من المنتجات الغذائية ومنها المخبوزات والكاسترد والآيس كريم والمربى والحلوى.

وتُستخدم أوراق الكاكي أيضا في صناعة شاي الأعشاب، وتمتد الفوائد الصحية للفاكهة إلى إدارة الوزن ودعم الجهاز المناعي.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الكاكي إلى 5 مليارات دولار في عام 2024، كما من المتوقع أن يبلغ 5.80 مليارات دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.10% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)، وفقًا لمنصة "موردور إنتليجانس".

وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن الصين وكوريا الجنوبية واليابان وأذربيجان والبرازيل من أكبر منتجي الكاكا على مستوى العالم.

صادرات تحرك السوق

بلغت قيمة صادرات الكاكا 564.3 مليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6.9% على عام 2022. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على الكاكا بسبب محتواها الغذائي العالي ومركباتها النشطة بيولوجيا.

وتستورد البلدان ذات الطلب المرتفع، مثل ألمانيا والولايات المتحدة، من كبار المنتجين مثل الصين التي تحتل مكانة بارزة كمصدر ومستهلك لهذه الفاكهة.

ويمكن أن يُعزى الارتفاع العالمي في صادرات الكاكا إلى الوعي المتزايد والطلب في الأسواق الدولية حيث ينجذب المستهلكون بشكل متزايد إلى الكاكا لمذاقها الحلو وفوائدها الغذائية وتنوعها في الطهي.

أكبر 10 دول تنتج الكاكا في العالم

نقدم لكم في ما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للكاكا بالعالم في عام 2022 بالكيلوغرام وفق ما ذكرت منصة "تريدج".

الصين: 3.4 مليارات كيلوغرام كوريا الجنوبية: 231.5 مليون كيلوغرام اليابان: 216.1 مليون كيلوغرام أذربيجان: 184.3 مليون كيلوغرام البرازيل: 164.4 مليون كيلوغرام أوزبكستان: 80.7 مليون كيلوغرام إيران: 30.5 مليون كيلوغرام إسرائيل: 30 مليون كيلوغرام باكستان: 21.8 مليون كيلوغرام نيبال: 2.92 مليون كيلوغرام

أكبر 10 دول مصدّرة للكاكا في العالم

نقدم لكم قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للكاكا بالعالم في عام 2022 مقدرة بالدولار الأميركي وفقا لمنصة "أو إي سي ورلد".

إسبانيا: 199 مليون دولار أذربيجان: 114 مليون دولار الصين: 56.1 مليون دولار أوزبكستان: 52 مليون دولار إيطاليا: 10.8 ملايين دولار الولايات المتحدة: 7.75 ملايين دولار اليابان: 7.2 ملايين دولار إسرائيل: 6.96 ملايين دولار كوريا الجنوبية: 6.81 ملايين دولار نيوزيلندا: 6.31 ملايين دولار

أكبر 10 دول مستوردة للكاكا في العالم

نقدم لكم قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للكاكا بالعالم في عام 2022 مقدرة بالدولار الأميركي وفقا لمنصة "أو إي سي ورلد".

روسيا: 151 مليون دولار ألمانيا: 53.4 مليون دولار فيتنام: 31.2 مليون دولار فرنسا: 28.3 مليون دولار إيطاليا: 27.2 مليون دولار تايلند: 17.4 مليون دولار كازاخستان: 15.8 مليون دولار أوكرانيا: 15 مليون دولار كندا: 14.3 مليون دولار هونغ كونغ: 14 مليون دولار

الكاكا في العالم العربي

لا تشتهر الدول العربية كثيرا بزراعة الكاكا، ويبرز لبنان بكميات بسيطة تليها مصر والمغرب والأردن بكميات بسيطة أيضا.

أبرز 5 دول عربية مصدّرة للكاكا

في ما يلي قائمة بأبرز الدول العربية المصدر للكاكا عام 2022 وفقا لمنصة "أو إي سي ورلد".

لبنان: 3.1 ملايين دولار الإمارات العربية المتحدة: 1.42 مليون دولار مصر: 618 ألف دولار المغرب: 427 ألف دولار الأردن: 104 آلاف دولار

أكبر 5 دول عربية مستوردة للكاكا

في ما يلي قائمة بأكبر 5 دول عربية مستوردة للكاكا عام 2022 وفقا لمنصة "أو إي سي ورلد".

السعودية: 6.07 ملايين دولار الإمارات العربية المتحدة: 5.67 ملايين دولار الأردن: 3 ملايين دولار الكويت: 2.9 مليون دولار سلطنة عمان: 1.22 مليون دولار

10 حقائق مثيرة قد لا تعرفها عن الكاكا

وفي ما يلي بعض الحقائق المثيرة عن الكاكا كما ذكرت بعض المنصات: