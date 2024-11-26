وزيرا الاقتصاد السعودي والإيراني يبحثان تعزيز العلاقات

بحث وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، مع نظيره الإيراني عبد الناصر همتي، تعزيز العلاقات.

جاء ذلك أثناء لقاء للوزيرين، أمس الاثنين، على هامش المؤتمر السنوي العالمي الـ28 للاستثمار الذي تستضيفه الرياض بين 25 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وجرى أثناء اللقاء "مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وفي العاشر من مارس/آذار 2023، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية عقب مباحثات برعاية صينية في العاصمة بكين.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، عاد التمثيل الدبلوماسي بين السعودية وإيران بعد قطع العلاقات في 2016، ثم الاتفاق على استئنافها في مارس/آذار من العام ذاته.

وأمس الاثنين، انطلقت في الرياض أعمال المؤتمر الذي تنظمه منصة "استثمر في السعودية" بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار.

من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أثناء افتتاح المؤتمر "يشرفنا أن نستضيف هذا التجمع الدولي البارز الذي يجمع نخبة من المستثمرين وصناع القرار والخبراء لمناقشة أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، وهو الاستثمار".

وتحدث عن التحديات والفرص التي تواجه الاستثمار العالمي في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف الوزير السعودي أن المملكة حققت "نموا اقتصاديا لافتا بلغ 70% خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 3 أضعاف، وزيادة عدد المستثمرين الدوليين المسجلين 10 مرات مقارنة بما كان عليه قبل إطلاق الرؤية، بالإضافة إلى حصول أكثر من 1200 مستثمر دولي على الإقامة المميزة لمدة عام".