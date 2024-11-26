ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعد تراجعات أمس على وقع أنباء حول اتفاق بين حزب الله وإسرائيل لوقف إطلاق النار، في حين ارتفع الدولار وتراجع الذهب بعد تأكيد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب نيته فرض تعريفات جمركية على الصين والمكسيك وكندا.

النفط

زادت أسعار النفط قليلا في التعاملات المبكرة اليوم بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، في حين يقيّم المستثمرون تأثير وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مما ضغط على علاوة المخاطر في سوق النفط.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.34% إلى 73.28 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا، أو 0.26% إلى 69.12 دولارا، في وقت كتابة هذا التقرير.

وهبطت أسعار الخامين القياسيين دولارين للبرميل عند التسوية أمس الاثنين بعد تقارير تفيد بقرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، مما أدى إلى عمليات بيع للنفط الخام.

وقالت محللة السوق في فيليب نوفا، بريانكا ساتشديفا إن رد فعل السوق على أنباء وقف إطلاق النار كان "مبالغا فيه".

وأضافت أنه بينما هدّأت الأنباء المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط، فإن حرب إسرائيل في غزة "لم تعطل الإمدادات بشكل كبير يحرك علاوات الحرب" هذا العام.

وقال محللون في إيه إن زد: "وقف إطلاق النار في لبنان يقلل من احتمالات فرض الإدارة الأميركية القادمة عقوبات صارمة على النفط الخام الإيراني".

وإيران عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويبلغ إنتاجها نحو 3.2 ملايين برميل يوميا، أو 3% من الإنتاج العالمي.

وقال محللون إن الصادرات الإيرانية قد تنخفض بمقدار مليون برميل يوميا إذا عادت إدارة ترامب إلى حملة فرض ضغوط قصوى على طهران، وهو ما سيؤدي إلى تقليص تدفقات النفط الخام العالمية.

وفي أوروبا، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بطائرات مسيرة روسية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، وفقا لما قاله رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.

وتصاعدت حدة الصراع بين موسكو، المنتج الرئيسي للنفط، وكييف هذا الشهر بعد أن سمح الرئيس الأميركي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب عمق روسيا، في تحول كبير في سياسة واشنطن إزاء الصراع.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف إن مجموعة أوبك بلس قد تدرس في اجتماعها يوم الأحد المقبل الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الحالية اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني، وذلك بعدما أرجأت المجموعة بالفعل زيادات وسط مخاوف بشأن الطلب.

وقال ترامب إنه سيوقع على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة إلى بلده من المكسيك وكندا، ولم يتضح ما إذا كان هذا يشمل واردات النفط.

وتذهب الغالبية العظمى من صادرات كندا من النفط الخام البالغة 4 ملايين برميل يوميا إلى الولايات المتحدة، واستبعد محللون أن يفرض ترامب رسوما جمركية على النفط الكندي، والذي لا يمكن استبداله بسهولة لأنه يختلف عن الأنواع التي تنتجها بلاده.

الذهب

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تراجعها بعد انخفاضها 3% في الجلسة السابقة، تحت ضغط ارتفاع الدولار على إثر تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.38% إلى 2615.99 دولارا، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 2615.40 دولارا.

وقال المحلل في سيتي إندكس، مات سيمبسون: "على الرغم من عمليات البيع الممتدة أمس، فإن الذهب متماسك بشكل جيد نسبيا، وهو ما يشير إلى بعض الطلب على الملاذات الآمنة".

وأضاف: "قد نشهد المزيد من الارتباك في المستقبل، خاصة مع عودة ترامب إلى دائرة الضوء".

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، مما يزيد من مخاطر اندلاع حروب تجارية.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مثل الحروب التجارية والصراعات الأخرى.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس، نيل كاشكاري الذي يميل عادة إلى تشديد السياسة النقدية، إنه منفتح على خفض أسعار الفائدة مجددا الشهر المقبل.

وحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، ترى الأسواق حاليا احتمالا بنسبة 55.9% لأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويترقب المتداولون صدور بيانات ثقة المستهلكين الأميركيين ومحضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني في وقت لاحق اليوم، بالإضافة إلى المراجعة الأولى للناتج المحلي الإجمالي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال سيمبسون: "أتوقع أن يتم تداول الذهب في نطاق ضيق على المدى القصير، مع اتجاه طفيف نحو الارتفاع".

وعلى الصعيد الجيوسياسي، توقعت 4 مصادر لبنانية كبيرة أمس أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وقفا لإطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل خلال 36 ساعة.

الدولار

ارتفع الدولار اليوم بعد أن قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، وسط تأهب المستثمرين لسياسات يمكن أن تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل أولي على تصريحات ترامب قفز الدولار بأكثر من 2% مقابل البيزو المكسيكي، قبل أن يفقد مكاسبه لـ1.6%، في أحدث تعاملات، كما سجلت العملة الأميركية أعلى مستوى في 4 سنوات ونصف السنة مقابل الدولار الكندي.

وارتفعت العملة الأميركية أيضا إلى أعلى مستوى منذ 30 يوليو/تموز مقابل اليوان الصيني، وهبطت عملات أخرى أيضا مقابل الدولار لكنها قلصت خسائرها بحلول تعاملات فترة ما بعد الظهيرة في آسيا.

ووجد الدولار نفسه في وضع دفاعي خلال اليومين الماضيين مع ترحيب سوق سندات الخزانة باختيار الرئيس المنتخب لسكوت بيسنت، وهو مدير صندوق تحوط، لتولي حقيبة الخزانة.

وفي حين يرى متعاملون أن بيسنت خبير مخضرم في وول ستريت ولديه توجهات مالية محافظة، فقد عبر عن دعمه لقوة الدولار وتأييده لفرض الرسوم الجمركية، وقال المحللون إن رد فعل السوق على اختيار بيسنت سيكون قصير الأجل على الأرجح.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 107.10 نقاط في أحدث قراءة.

وتراجع اليورو 0.11% إلى 1.0482 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.20% إلى 1.2542 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، جرى تداول بتكوين عند 92 ألفا و809 دولارات، وهو ما يقل كثيرا عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 99 ألفا و830 دولارا الذي سجلته في مطلع الأسبوع.

وشهدت بتكوين عمليات جني أرباح قبل وصولها إلى حاجز 100 ألف دولار الرمزي، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40% منذ الانتخابات الأميركية التي أجريت في وقت سابق من الشهر وسط توقعات بأن ترامب سوف يخفف الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة.