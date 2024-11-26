قطر تضع حجر الأساس لأكبر مصنع في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء

وضعت دولة قطر اليوم الثلاثاء حجر الأساس لمشروع مصنع الأمونيا الزرقاء بمدينة مسيعيد الصناعية الواقعة جنوب العاصمة الدوحة، وتبلغ طاقة إنتاج المصنع 1.2 مليون طن سنويا، وسيدخل طور الإنتاج في الربع الثاني من عام 2026.

وخلال الحفل الذي حضره الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، تم استعراض مدى أهمية المشروع الواعد، ودخول قطر مجال الطاقة المستدامة.

ويتم إنتاج الأمونيا الزرقاء عند التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناء الإنتاج التقليدي للأمونيا، ويمكن بعد ذلك استخدام الأمونيا الزرقاء التي يمكن نقلها باستخدام السفن التقليدية، في محطات الطاقة لإنتاج كهرباء منخفضة الكربون.

توقيع الاتفاقيات

كانت شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، وهما شركتان تابعتان لقطر للطاقة، وقعتا اتفاقيات بناء مشروع الأمونيا في 7 يونيو/حزيران الماضي بقيمة 4.4 مليارات ريال (1.2 مليار دولار). ويعدّ المشروع أول وأكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم.

وبموجب بنود الاتفاقيات، ستعمل شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة على تطوير وإدارة مرافق التقاط وتخزين الكربون المتكاملة والقادرة على التقاط وتخزين حوالي 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتوفير أكثر من 35 ميغاواتا للمصنع من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية التي يتم إنشاؤها حاليا في مدينة مسيعيد الصناعية.

ويعدّ الاستثمار في الأمونيا الزرقاء وفي مرافق التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الموسعة جزءا من الخطوات التي تتخذها قطر للطاقة لتنفيذ إستراتيجيتها للاستدامة.

مشاريع رائدة

تحدد الإستراتيجية مبادرات متعددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومن ذلك مشاريع للتوسع في استخدام تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في قطر بحلول عام 2035.

وفي كلمته خلال الحفل، قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي "تتكون هذه المنشأة من وحدة إنتاج بطاقة تبلغ 1.2 مليون طن سنويا من الأمونيا، ووحدة لحقن وتخزين ثاني أكسيد الكربون بطاقة تبلغ 1.5 مليون طن سنويا. وستعمل قطر للطاقة على توفير أكثر من 35 ميغاواتا من الكهرباء للمصنع الجديد من محطة الطاقة الشمسية في مسيعيد".

تحت رعاية سمو الأمير المفدى، سمو نائب الأمير يضع حجر الأساس لمشروع مصنع الأمونيا الزرقاء، بمدينة مسيعيد الصناعية. https://t.co/23rtEk8vvA pic.twitter.com/HmLcK8y8C8 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) November 26, 2024

وأشار الكعبي إلى أن "هذا المصنع الكبير سيبنى بالاعتماد على قدراتنا وخبراتنا في إنشاء وتشغيل مصانع الأمونيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة".

وأضاف أن مشروع الأمونيا الزرقاء هذا سينضم إلى مشاريع قطر للطاقة التوسعية الكبيرة والطموحة داخل دولة قطر وخارجها مثل مشاريع الغاز الطبيعي المسال، واستكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، والبتروكيماويات، والأسمدة، والطاقة الشمسية، وغيرها.