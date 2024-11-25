الذهب والنفط يفقدان مكاسبهما الصباحية والدولار يتراجع

فقد الذهب مكاسبه الصباحية وسط ترقب بيانات لاستجلاء توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، كما تراجع الدولار مع ترشيح سكوت بسنت وزيرا للخزانة الأميركية في حين حوم النفط قرب أعلى مستوى في أسبوعين.

الذهب

فقد الذهب مكاسبه الصباحية بعد أن اقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع مدعوما بانخفاض الدولار والطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات لاستجلاء توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2671.73 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن كان ارتفع إلى 2721.43 دولارا في التعاملات المبكرة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2721.10 دولارا للأوقية في التعاملات الصباحية قبل أن تتراجع إلى 2675.20 دولارا في أحدث تعاملات.

وأطلق حزب الله وابلا كثيفا من الصواريخ على إسرائيل أمس، في أعقاب ضربات جوية إسرائيلية أسفرت عن سقوط 29 على الأقل في بيروت، ووردت أنباء عن وقوع أضرار قرب تل أبيب.

وفي الوقت نفسه قال حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية إن روسيا دمرت صاروخين و27 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق المنطقة.

وعادة ما يرتفع الذهب في أوقات التوترات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية وفي بيئة اقتصادية تتسم بانخفاض أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق في الوقت الراهن بنسبة 51% أن يخفض المركزي الأميركي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/ كانون الأول وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي".

الدولار

تخلى الدولار اليوم عن القليل من مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة مع افتراض المستثمرين أن ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لسكوت بسنت في منصب وزير الخزانة سيطمئن سوق السندات ويخفض العائد على السندات.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام إلى 4.343% من 4.412% يوم الجمعة الماضي بعد ترحيب سوق السندات باختيار ترامب لسكوت بسنت وزيرا للخزانة.

وانخفض مؤشر الدولار في أحدث معاملاته 0.61% إلى 106.90 نقاط بعد بلوغ أعلى مستوى في عامين عند 108.090 الجمعة.

وتراجع الدولار 0.25% مقابل الين إلى 154.35 ينا وابتعد أكثر عن أعلى مستوى سجله في الآونة الأخيرة عند 156.76 ينا.

وارتفع اليورو 0.72% إلى 1.049 دولار وابتعد عن أعلى مستوى في عامين عند 1.0332 دولار.

ولامس الجنيه الإسترليني أدنى مستوى في 6 أسابيع الجمعة عند 1.2484 دولار، وارتفع في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين 0.33% إلى 1.2571 دولار، لكنه ظل أدنى من أعلى بقليل من أعلى مستوى بلغه في الأسبوع الماضي عند 1.2714 دولار.

بالنسبة للعملات الرقمية ارتفعت بيتكوين 0.75% إلى 98 ألفا و593 دولارا بعد عمليات جني الأرباح.

وقفزت بتكوين بأكثر من 40% منذ الانتخابات الأميركية بدعم من توقعات بأن ترامب سيخفف القيود التنظيمية على العملات الرقمية.

النفط

وحومت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الاثنين، في أعقاب مكاسب بنسبة 6% في الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين قوى غربية وروسيا وإيران المنتجين للنفط، الأمر الذي أثار احتمالات باضطراب الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.72% إلى 74.63 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 0.84% إلى 70.63 دولارا للبرميل.

وحقق الخامان أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي وبلغا أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن أطلقت روسيا صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا في تحذير للولايات المتحدة وبريطانيا، بعد ضربة شنتها كييف على روسيا باستخدام أسلحة أميركية وبريطانية.

إضافة إلى ذلك ردت إيران على مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس بإصدار أمر بتنفيذ إجراءات مثل تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس إنها ستعقد محادثات بخصوص برنامجها النووي المثير للجدل مع الترويكا الأوربية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.