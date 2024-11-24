وقّعت قطر للطاقة اتفاقية مع شركة توتال إنرجيز تستحوذ بموجبها على حصة إضافية تبلغ 5.25% في المنطقة "2913 بي"، وحصة إضافية أخرى تبلغ 4.695% في المنطقة "2912"، وتقع كلتا المنطقتين في حوض أورانج قبالة سواحل ناميبيا.

وبموجب الاتفاقية التي تخضع للموافقات الرسمية المعتادة، سترتفع حصة قطر للطاقة في رخصتي الاستكشاف إلى 35.25% في المنطقة "2913 بي"، و33.025% في المنطقة "2912".

وستمتلك شركة توتال إنرجيز (المشغّل) 45.25% في المنطقة "2913 بي" و42.475% في المنطقة "2912".

أما الشركاء الآخرون في الترخيصين فهم شركة إمباكت أويل آند غاز بحصة تبلغ 9.5% في كلا الترخيصين، وشركة البترول الوطنية الناميبية (نامكور) بحصة تبلغ 10% في المنطقة "2913 بي"، و15% في المنطقة "2912".

قطر للطاقة تستحوذ على حصتي استكشاف جديدتين قبالة سواحل ناميبيا#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/CvXAQvHPVW — QatarEnergy (@qatarenergy) November 24, 2024

خطوة مهمة

ووصف المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" الاتفاقية بالخطوة المهمة الأخرى في التعاون مع الشركاء نحو تطوير بئر فينوس الاستكشافية الواقعة في المنطقة "2913 بي"، حيث تم اكتشاف النفط والغاز.

وأضاف "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات الناميبية وجميع شركائنا على دعمهم، ونتطلع إلى تنفيذ برنامجنا للاستكشاف والتطوير".

وتقع المنطقتان "2913 بي" و"2912″ على بعد نحو 300 كيلومتر قبالة شواطئ ناميبيا في مياه تتراوح أعماقها بين 2600 و2600 متر.