دروس من نساء رائدات في قطاع البنوك والخدمات المالية

أبرزت مجلة فوربس، في تقرير حديث، الدور الريادي للنساء في قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث يقدن الابتكار، ويتجاوزن الحواجز التقليدية، ويقدمن رؤى مؤثرة في إدارة المال والنمو المهني والقيادة.

وشاركت مجموعة من أبرز القيادات النسائية في هذا المجال نصائح جوهرية يمكن أن تفيد جميع المستويات المهنية.

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نصائح من القيادات النسائية الرائدة

ابدأ مبكرا واستثمر بثقة

تؤكد رئيسة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أوف أميركا هولي أونيل على أهمية بناء الأسس المالية في وقت مبكر.

حيث قالت أونيل في حديث لفوربس "ابدأ بالادخار مبكرا، وضع ميزانية واضحة والتزم بها، ولا تنفق المال الذي لا تملكه، فبناء عادات مالية سليمة يتطلب جهدًا، لكنه استثمار مثمر على المدى الطويل".

كما شددت أونيل على أهمية الخروج من منطقة الراحة واغتنام الفرص الجديدة، مشيرة إلى أن التجارب المختلفة تعزز النمو الشخصي والمهني.

بناء شبكات مهنية قوية

فيما سلّطت نائبة الرئيس التنفيذي ومدير التسويق في "فيفث ثيرد بنك" ميليسا ستيفنز الضوء على أهمية بناء العلاقات المهنية والحفاظ عليها.

وأوضحت ستيفنز في حديثها "ابقَ فضوليا ومتصلا. يمكنك اكتساب معارف ومهارات لا تُقدَّر بثمن من خلال الآخرين".

التعرّف على القيمة الشخصية والدفاع عن الحقوق

بينما دعت مدير التسويق في "إيفربنك" ميغان جونسون النساء إلى إدراك نقاط قوتهن والوقوف بثقة أمام التحديات.

وقالت جونسون "معرفة قيمتك الذاتية تعزز قدرتك على اغتنام الفرص الجديدة بثقة"، كما قدمت نصائح مالية عملية مثل الاستفادة القصوى من الامتيازات الضريبية، ومتابعة استثماراتك لضمان تحقيق عوائد مجزية.

التخطيط طويل الأجل والاستثمار في الذات

وأكدت بيث جونسون، نائبة الرئيس والمديرة التنفيذية لتجربة العملاء في مجموعة سيتيزنز المالية، على أهمية التركيز على الأهداف طويلة الأمد.

وقالت جونسون "حدد أهدافك بوضوح وخصص مواردك بحكمة لتحقيقها. وتذكر دائما أن الاستثمار في نفسك هو أفضل استثمار يمكن أن تقوم به".

مناقشة المال بصراحة واتخاذ قرارات جريئة

وأخيرا شددت رئيسة الخدمات المصرفية للأفراد والتحول في سانتاندير بنك سواتي باتيا على أهمية مناقشة الأمور المالية بشفافية، وإدارة المخاطر بشجاعة.

وقالت باتيا "المال ليس موضوعا محظورا. ناقشه بصراحة، خطط له بعناية، واجعل قراراتك المالية تعمل لصالحك".