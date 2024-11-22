مرسيدس تعتزم خفض التكاليف واحتجاجات في مقر فولكس فاغن

أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات، أمس الخميس، أنها تعتزم خفض التكاليف، في ظل تراجع الأعمال التجارية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدثة باسم مرسيدس بنز، قولها: "سنخفض تكاليفنا بمليارات اليورو سنويا خلال السنوات المقبلة"، ورفضت الإفصاح عما إذا كانت مرسيدس بنز تدرس تسريح موظفين، أو تحديد كيف سيتم خفض التكاليف.

وواجهت صناعة السيارات الألمانية مشاكل خطيرة مؤخرا، وسط صراعات في التحول إلى السيارات الكهربائية وتزايد المنافسة بشدة في السوق الصينية.

وهددت فولكس فاغن، أكبر علامة تجارية للسيارات في أوروبا، باحتمال إغلاق مصانعها وتسريح أعداد كبيرة من العاملين في ألمانيا.

احتجاجات

ونزل آلاف العاملين المحتجين في فولكس فاغن، من مختلف أنحاء ألمانيا الخميس، إلى مقر الشركة، للاحتجاج على التهديدات بشأن التسريح الجماعي للعاملين في شركة السيارات الألمانية العملاقة، حيث التقى زعماء العاملين مع إدارة الشركة لإجراء مفاوضات.

وقالت نقابة عمال المعادن في ألمانيا (آي جي ميتال) إن أكثر من 6 آلاف عامل انضموا إلى الاحتجاجات من جميع مصانع فولكس فاغن في ألمانيا، والبالغ عددها 10مصانع، وتظاهروا أمام أبواب الساحة في فولفسبورغ، حيث تجري المفاوضات المشتركة.

ورفع المحتجون شعارات منها: "المستقبل بدلا من خفض الرواتب" و"يجب أن تبقى جميع المصانع"، ومع اقتراب الإضرابات المحتملة في فولكس فاغن خلال الأسابيع المقبلة، ردد العمال عبارة "نحن مستعدون!".

ومن جانبها، قالت رئيسة مجلس عمال فولكس فاغن دانييلا كافالو إن "هذا هو مجرد مقدمة لما سيحدث بداية من ديسمبر/كانون الأول فصاعدا إذا لم تتعامل الشركة مع مقترحاتنا الملموسة للحلول بجدية".

وقبل بدء المحادثات بمدينة فولفسبورغ أمس الخميس، قال مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن تورستن غروغر: "نتوقع أن تبدأ فولكس فاغن معنا اليوم هذا المسار من أجل حل بنّاء، وأن تدخل عملية تفاوض الآن".

وألقى غروغر باللوم على الإدارة لإضاعة الوقت في المحادثات حتى الآن.