نقلت رويترز عن مصدرين حكوميين اليوم الخميس أن مجلس المنافسة في المغرب فرض غرامة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس" بقيمة 7.58 ملايين درهم (760 ألف دولار) لتقاعسها عن إخطار المجلس بشأن عملية اندماج.

وأُسست فياتريس في 2020 عبر اندماج شركة مايلان التي لديها فرع في المغرب ووحدة أبجون التابعة لفايزر.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما إن الغرامة -التي تعادل 2.5% من إيرادات فياتريس في المغرب العام الماضي- سُددت بالفعل.

وأضافا أن فياتريس- التي تعمل في جميع أنحاء العالم- امتنعت عن الطعن في القرار.

ويعتزم مجلس المنافسة في المغرب النظر في عمليات اندماج واستحواذ تخص شركات أخرى لم تخطره بها أيضا.

وقال أحد المصدرين إن تلك العمليات قد تشمل مشروعا مشتركا بين شركة الفوسفات والأسمدة العملاقة (أو سي بي) وفرتيناغرو بيوتك، واستحواذ شركة الأجهزة المنزلية التركية "أرتشليك" على عمليات "ويرلبول" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبلغت إيرادات فياتريس -التي تتخذ من بنسلفانيا مقرا- 3.8 مليارات دولار في الربع الثالث من السنة الحالية.

وبلغ سعر سهم الشركة المدرج في مؤشر ناسداك الأميركي 13.24 دولارا وقت كتابة هذا التقرير.