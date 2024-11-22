الدولار بأعلى مستوى في 13 شهرا وبيتكوين تقترب من 100 ألف دولار

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 13 شهرا اليوم الجمعة مواصلا موجة صعوده وسط تقييم المستثمرين لتوقعات مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة، كما بلغت عملة بيتكوين (Bitcoin) -أبرز للعملات المشفرة– مستوى قياسيا يقترب من 100 ألف دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.08% إلى 107.15 بعدما لامس أعلى مستوى منذ الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عند 107.18، ولا توجد بيانات مرتقبة قد تكبح ارتفاعه.

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وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي "الأمر يتعلق الآن فقط بمحاولة معرفة العوامل المحفزة… ومن الواضح أن الأمر يتعلق بما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة أم لا" في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفقا لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، فإن التوقعات بشأن خطوة الشهر المقبل متقلبة. ويتوقع المستثمرون بنسبة 57.8% خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مقارنة مع 72.2% قبل أسبوع.

وصعد الدولار بنحو 3% منذ بداية الشهر وسط توقعات بأن تعيد سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التضخم للارتفاع وتحدّ من قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة وتبقي العملات الأخرى تحت ضغط.

نزول العملات الرئيسية مقابل الدولار:

تراجع الجنيه الإسترليني 0.14% في أحدث التعاملات إلى 1.25705 دولار، ولامس في وقت سابق أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 14 مايو/أيار عند 1.25655.

ونزل اليورو، الذي يشكل جزءا كبيرا من مؤشر الدولار، بنسبة 0.05% إلى 1.0469 دولار بعد أن هبط أمس الخميس إلى أدنى مستوى في 13 شهرا مسجلا 1.0461 دولار. وأصبح اليورو أحد الضحايا الرئيسيين للصعود الذي حققه الدولار بعد الانتخابات الأميركية. وكان التصعيد الأخير بين روسيا وأوكرانيا وعدم اليقين السياسي في ألمانيا -أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي- من أسباب زيادة الضغوط على العملة الأوروبية.

وانخفض الين الياباني بأكثر قليلا من 7% مقابل الدولار منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتراجع إلى ما دون 156 مقابل الدولار الأسبوع الماضي لأول مرة منذ يوليو/تموز، مما أثار احتمال أن تتخذ السلطات اليابانية خطوات مجددا لدعم العملة. وصعد الدولار في أحدث التعاملات 0.2% إلى 154.84 ينا.

ووصل الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى في عام عند 0.58265 دولار مع زيادة التوقعات بأن البنك المركزي في البلاد قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

ووصل الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى في عام عند 0.58265 دولار مع زيادة التوقعات بأن البنك المركزي في البلاد قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

استمرار صعود البيتكوين

وفي سوق العملات المشفرة ارتفعت بيتكوين لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي بلغ 99388 دولارا قبل أن تتراجع المكاسب. وزادت العملة المشفرة بأكثر من 40% منذ الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مدفوعة بتوقعات بأن يقدم الرئيس المنتخب دونالد ترامب على تخفيف اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة. وارتفعت في أحدث التعاملات 1% إلى 99028 دولارا.

واستحوذت العملات المشفرة على مكانة بارزة في السياسة، في وقت ينظر فيه إلى بيتكوين على أنها تجارة من بين "تداولات ترامب" الذي تبنّى الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية.

وتعني "تداولات ترامب" الإقبال على الأصول التي يرجح أن تدعمها سياساته بعد عودته إلى الرئاسة.

وذكرت بلومبيرغ نيوز الأربعاء الماضي أن فريق ترامب يجري مناقشات مع قطاع الأصول الرقمية بشأن إنشاء منصب جديد في البيت الأبيض مخصص فقط لسياسات العملات المشفرة.

وتدفق أكثر من 4 مليارات دولار إلى صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة منذ الانتخابات.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة بالتزامن مع سعر بيتكوين، وقفزت أسهم شركة تعدين بيتكوين "مارا القابضة" بنحو 14% بنهاية تعاملات الأربعاء، وصعد سهم شركة مايكروستراتيجي، وهي شركة برمجيات خاسرة كانت تشتري بيتكوين، 10% لتتجاوز قيمتها السوقية 100 مليار دولار.

وتخطت القيمة السوقية لمجمل وحدات بيتكوين المتداولة في الأسواق 1.92 تريليون دولار، من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة التي قُدرت بأكثر من 3.18 تريليونات دولار.