بلومبيرغ: تعليق الطيران العالمي يترك إسرائيل في عزلة تجارية

قال تقرير لوكالة بلومبيرغ إن إسرائيل تواجه عزلة تجارية مع استمرار تعليق شركات الطيران العالمية رحلاتها وتوقف الرحلات المباشرة منذ شهور بين تل أبيب وعشرات المدن العالمية الكبرى مثل واشنطن وسان فرانسيسكو وتورنتو وهونغ كونغ ونيودلهي. وتسبب ذلك في الحد من الاجتماعات التجارية، كما أثر سلبا على الشحن الجوي للبضائع.

وأشارت بلومبيرغ إلى أنه من بين 20 شركة طيران كانت تسيطر على سوق الطيران الإسرائيلية قبل الحرب على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، توقف الطيران تماما لمعظم الشركات الأجنبية ولم يتبق إلا بعض الشركات الإسرائيلية التي تعمل في مطار بن غوريون المهجور.

ووفقا لسلطات مطار بن غوريون، فقد انخفض عدد الطائرات والركاب من إسرائيل وإليها بنسبة 40% خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورصد تقرير وكالة بلومبيرغ زيادة في أسعار تذاكر الرحلات الجوية بنسبة من 50% إلى 400%.

كما تضاعفت تكاليف الشحن الجوي بنسبة تربو على 250%، مما تسبب في التأثير تأثيرا كبيرا على مستوى الأسعار، وفاقم مشكلة التضخم.

في المقابل، قالت بلومبيرغ إن شركة طيران العال الإسرائيلية زادت سيطرتها على سوق الطيران في إسرائيل وبلغت 46% من إجمالي الرحلات، حيث كانت أكبر المستفيدين من هذه الأوضاع.

وأضافت أنها حققت أرباحا صافية بلغت 228 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، أي بزيادة 8 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها عن العام الماضي، لكنها أشارت إلى أن هذه الأرباح جاءت بتكلفة مرتفعة على المستهلكين بسبب غياب الخيارات لديهم.

وأوقفت معظم شركات الطيران الدولية رحلاتها من وإلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، وأبرزها: