أوغندا تضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد تصل كينيا

شهدت مدينة تورورو شرقي أوغندا أمس الخميس حفل وضع حجر أساس لمشروع خط السكك الحديدية الشرقي الواصل إلى كينيا، والذي ستتولى تنفيذه شركة "يابي مركزي" التركية.

وفي كلمة خلال الحفل أكد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أن المشروع سيساهم في تخفيف الازدحام المروري بأوغندا.

وأضاف موسيفيني أن المشروع سيساهم أيضا في إنعاش الحركة التجارية.

من جانبه، أعرب السفير التركي محمد فاتح أق عن ثقته بأن شركة "يابي مركزي" ستنجح في إتمام المشروع بموعده المحدد.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقّعت حكومة أوغندا مع شركة الإنشاءات التركية "يابي مركزي" اتفاقية بقيمة نحو 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروع خط السكك الحديدية الشرقي.

وسيبدأ المشروع من العاصمة الأوغندية كمبالا ويمتد إلى كينيا، مما يعني أنه سيربط أوغندا بميناء مومباسا المطل على المحيط الهندي في كينيا.

وسيبلغ طول السكك الحديدية 273 كيلومترا، ومن المقرر أن تستغرق أعمال البناء 48 شهرا.