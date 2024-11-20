بدأ البنك المركزي المصري بيع 30% من أسهم المصرف المتحد اليوم الأربعاء، في ثاني عملية خصخصة لبنك حكومي في غضون 4 سنوات بعد توقف دام أكثر من عقد من الزمن.

وقال المصرف المتحد في بيان إن بيع 330 مليون سهم قد يجمع ما يصل إلى 5.15 مليارات جنيه (104 ملايين دولار).

ويبيع البنك المركزي 313.5 مليون سهم للمؤسسات و16.5 مليون سهم للأفراد.

وأُدرج 1.1 مليار سهم من أسهم المصرف في البورصة المصرية يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي استعدادا للطرح العام الأولي الذي يتراوح نطاق السعر الاسترشادي له بين 12.70 (0.26 دولار) و15.60 جنيها (0.31 دولار) للسهم.

وكانت عملية البيع السابقة لبنك مصري مملوك للدولة في عام 2021 حين باع بنك الاستثمار القومي حصة 51% إلى المجموعة المالية هيرميس.

ومن بين الأصول الحكومية الأخرى التي يمكن بيعها حصة البنك المركزي البالغة 49% في البنك العربي الأفريقي الدولي، وحصة في بنك القاهرة الذي يسيطر عليه بنك مصر المملوك بدوره للبنك المركزي.

يأتي ذلك في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي يشمل تخارج الدولة من بعض المشروعات الاقتصادية، وإعادة تخطيط الدعم الموجه إلى المواطنين، وترك سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية مرنا للعرض والطلب.

ويقدم المصرف المتحد الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها عبر 68 فرعا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنواته الرقمية، ويعمل فيه نحو 1800 موظف.

أرقام عن المصرف المتحد